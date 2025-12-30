U akuzua për ‘vrasje me paramendim’, gjykata e Elbasanit i jep pafajësinë Donald Hoxhës

Prokuroria kërkoi 16 vite burgim për Donald Hoxhën.
Hoxha i dyshuar për akuzën e vrasjes me paramendim
Ai u akuzua nga Prokuroria në rolin e ndihmësit në vrasjen e R.Rexhepit
Donald Hoxha u ekstradua nga Britania e Madhe.
Prokuroria e Elbasanit u shpreh se do të ankimojmë vendimin.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja me paramendim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve luftarake dhe municionit”.
Donald Hoxha, i akuzuar si një nga personat e përfshirë në rolin e ndihmësit në vrasjen e ish-oficerit të Antidrogës, Roland Rexhepit, i njohur ndryshe si “Doda” në vitin 2009 është shpallur i pafajshëm nga gjykata e Elbasanit. Vendimi u mor këtë të martë, në një kohë që prokuroria kishte kërkuar dënimin e të pandehurit me 16 vite burgim, për akuzën e vrasjes me paramendim të ish-oficerit të Antidrogës. Më herët për vrasjen e Dodës, janë dënuar Florin Shabani, Armand Llaka dhe Marjus Tafaj. Ndërsa Gëzim Balla vijon të jetë në kërkim.
