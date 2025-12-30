Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama nuk pranon zgjedhje të parakohshme, Berisha: Dorëheqja ishte një opsion, por shqiptarët do ta heqin!
Transmetuar më 30-12-2025, 13:30

Tiranë- Kryedemokrati Sali Berisha i është përgjigjur dekaratës së kryeministrit Edi Rama se do të qeverisë deri në vitin 2029, se do të jenë shqiptarët që do ta heqin atë nga pushteti.

Berisha u shpreh se dorëheqja do të ishte një opsion por në rastin kur një hajdut si Rama, sipas liderit të PD, është zemërimi popullor ai që do të rrëzojë pushtetin.

“Përgjigjia ime është kjo, shqiptarët do tja tregojnë veten atij. Cdo kush përvec atij do të kishte dhënë dorëheqjen, prite zemërimin e popullit shqiptar, shqiptarët nuk do të mund ti vjedhë më”, tha Berisha.

Sali Berisha: Dorëheqja ishte një opsion por ai s’pranon dorëheqjen, shqiptarët do ta heqin, nuk do të pranojnë kurrë më një hajdut si ai kryeministër. Përgjigjia ime është kjo, shqiptarët do tja tregojnë veten atij. Cdo kush përvec atij do të kishte dhënë dorëheqjen, prite zemërimin e popullit shqiptar, shqiptarët nuk do të mund ti vjedhë më.

