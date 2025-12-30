Kur hapet aeroporti i Vlorës? Rama: Fjala e dhënë nuk u respektua, tani të respektohet marrëveshja

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 30-12-2025, 12:53
"Aeroporti i Vlorës kur hapet? Për fat të keq ka patur një konflikt mes aksionerëve brenda kompanisë që kanë arsyet dhe dinamikat e tyre, puna ka vijuar. Dëshiroja shumë të respektohej fjala, fjala nuk u respektua tani të respektohet kontrata që është pranvera e vitit të ardhshëm. Sa i përket aeroportit të Gjirokastrës, shumë shpejt do të hapet gara,” tha Rama.
