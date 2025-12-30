Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama: Në shkurt do të dalim me e-Albania 2.0
Transmetuar më 30-12-2025, 12:46

“Rrini, prisni se shumë shpejt në janar, shkurt, do të dalim me e-Albania 2.0, falë AKSHI. Do ketë shumë gjëra të reja në atë sistem për shqiptarët. Prandaj shqiptarët votojnë PS. Prandaj shqiptarët e votojnë masivisht PS. Jo janar, jo shkurt. Në 2029, do llafosemi prapë,“, tha Rama.

