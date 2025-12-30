E PLOTË/ Kryeministri Edi Rama, konferenca e fundvitit me gazetarët

Pjesa e parë – Prezantimi nga Kryeministri Edi Rama:
"Kjo është konferenca tradicionale e fundvitit! E dini si zhvillohet, do bëj një përmbledhje, do përpiqem të jem më i përmbledhur sesa zakonisht sepse ndërkohë kemi marrë dhe shumë pyetje nga publiku kështu që do t’i bëjmë të alternuara dhe secili prej jush do bëjë pyetjen e vet, ndërkohë që dhe publiku do bëjë pyetjet e veta.
Ju falënderoj në radhë të parë për gjithë vitin, për të gjitha punët, përpjekjet, pritjet tuaja të gjata në dyer të institucioneve apo të arenave të jetës politike dhe më lejoni ta nis këtë konferencë me një lajm që mora para pak nga Instituti Amerikan CATO, i cili është një institut i mirënjohur dhe që ndër të tjerra publikon edhe atë që quhet indeksi i indekseve, lidhur me lirinë njerëzore dhe lirinë ekonomike dhe më vjen shumë mirë që të ndaj me ju, që Shqipëria ka një pozicion shumë inkurajues, është renditur e 39-a në klasifikimin e përgjithshëm dhe vetëm e 9-ta në gjithë pjesën e Evropës lindore, sepse kështu e kanë të ndarë raportin, ku përsa i përket lirisë ekonomike, renditet përpara vendeve si Polonia apo Bullgaria, apo Kroacia, Hungaria, apo Greqia e kështu me radhe dhe po ashtu për lirinë njerëzore, ndërkohë që për lirinë ekonomike është në pozicion më të mirë, dy apo tre vende para saj.
Është një natyre pozitive, natyrisht raporte ka shumë, indekse ka shumë, po duke qenë se raportet pozitive dhe indekset pozitive nuk bëjnë lajm, shfrytëzova rastin për ta ndarë këtë më ju si një lajm të mirë, nga shumë lajme të mira për Shqipërinë, të cilat siç e thashë, nuk bëjnë lajm.
Po përpiqem të prek pak disa fusha kryesore duke filluar nga ekonomia.
Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është ndër më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Pra, pothuajse 4% që është një rritje kuptimplotë dhe mbase më e larta në të gjithë këtë ‘’pellg’ ku gjendemi ne, në kontinentin tonë. Ndërkohë që bizneset e reja janë shtuar me afro 20%, në 11- mujorin e vitit sepse keni parasysh, nuk i kemi të dhënat e dhjetorit; investimet e huaja vetëm në 3-mujorin e tretë kanë pasur një rritje mbi 10% dhe stoku i investimeve të huaja është domethënës dhe më i lartë me mbi 10% krahasimisht me vitin e mëparshëm; paga mesatare në 3-mujorin e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse; kemi për pak ditë edhe hyrjen në fuqi për pagën minimale që shkon në 500 euro dhe do të prekë një numër të konsiderueshëm punonjësish qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror; ashtu siç e kemi thënë, kontributet për këta punonjës, për një periudhë 9-mujore do të paguhen nga punëdhënësit ndërkohë që duke filluar nga tetori i këtij viti është kryer dhe indeksimi i radhës i pensioneve, por ajo që është më e rëndësishme, është që me hyrjen e vitit të ri, nis edhe rritja e qëndrueshme e pensioneve përmes një mbështetje që do të shkojë duke u dyfishuar, trefishuar, katërfishuar, pesëfishuar vit pas viti dhe kjo është e gjitha e parashikuar në planet financiare të qeverisë.
Duke filluar nga janari, pensionet do të rriten siç e kam thënë dhe më parë dhe siç është shpjeguar gjerë e gjatë dhe nga ministrat përkatës, përtej indeksimit, pra indeksimi nuk është rritje e pensionit në kuptimin për të cilin flasim, por është një mekanizëm që lidhet me çmimet, ndërkohë që rritja që ne do bëjmë, do të jetë domethënëse vit pas viti. Dhe kështu pensioni urban me vite të plota pune, duke filluar nga janari do të rritet me 18 mijë lekë të vjetra në muaj, gjë që do të dyfishohet në janarin e 2027, trefishohet në janarin e 2028 dhe katërfishohet në janarin e 2029 dhe kështu me radhë dhe kjo vlen për të gjitha shifrat që do të jap;
Pensioni urban i pjesshëm do të rritet me 8 000 lekë në muaj, pensioni rural do të rritet me 1 000 lekë në muaj, pensioni familjar do të rritet me 700 lekë në muaj, pensioni i invaliditetit do të rritet me 600 lekë në muaj dhe kështu me radhë.
Ndërkohë kemi të dhëna shumë pozitive dhe në një fushë tjetër që ka të bëjë drejtpërdrejt me ekonominë, që është arsimi profesional ku kemi arritur në afro 20% të arsimit të mesëm të lartë, para universitar duke shënuar një rezultat të ri pozitiv, por ajo që është e rëndësishme të theksohet, është se punësueshmëria e nxënësve të arsimit profesional është shumë e lartë. Në vitin 2024, sepse 2025 del më pas, kemi pasur 63%, përqindjen e të punësuarve nga nxënësit që kryejnë arsimin profesional. Buxheti për arsimin profesional është rritur ndjeshëm këtë vit dhe do të rritet dhe më shumë në vitin e ardhshëm.
Përsa i përket politikave të strehimit social, ky vit ka pasur mbështetje për strehimin social për rreth 4 mijë familje dhe ndërkohë jemi duke përgatitur atë që e kemi bërë me dije qysh në fushatën elektorale, reformën e strehimit social për të hapur një epokë krejt të re dhe për të arritur në mënyrë shumë të ndjeshme numrin e përfituesve, jo vetëm për strehimin social, por edhe për atë që quhet strehim i përballueshëm në aspektin e çmimit.
Ndërkohë përsa i përket borxhit kemi vazhduar të kemi ulje të borxhit dhe faktikisht edhe këtë vit borxhi ulet, ndërkohë që vlerësimet e kreditit të Shqipërisë qoftë nga Standard & Poor’s, qoftë Moody’s janë pozitive dhe kanë rezultuar me rritje këtë vit, kur Shqipëria pas shumë vitesh në B+ ka kaluar në BB dhe në perspektivë të qëndrueshme për Standard & Poor’s, ndërkohë që Moody’s rriti vlerësimin nga B1 në BA3. Ka pasur për shkak të rritjes së ekonomisë një rritje kuptimplotë të të ardhurave nga tatimet dhe doganat, pa rritur taksat, kjo është shumë e rëndësishme por vetëm miradministrimin dhe rritja ekonomike kanë sjell 628 miliard lekë të ardhura të shtetit. Ndërkohë që siç e dini janë miratuar disa politika të reja qoftë sa i përket paketës fiskale me marrëveshjen e Paqes Fiskale dhe me projektligjin e faljes së detyrimeve të prapambetura tatimore dhe doganore, qoftë përsa i përket skemës së re të kompensimit të TVSH-së me 10 % për fermerët bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Europian.
Është po ashtu gati skema e garancisë shtetërore për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për bujqësinë, e cila ka filluar të japi efektet e para. Ndërkohë që dua ta theksoj këtë, është e rëndësishme edhe sipas vlerësimit të SIGMA-s që është institucioni apo organizimi që bën këto vlerësime për llogari të Bashkimit Europian, krahasuar me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria konsiderohet me shkrim, jo me gojë, – vend lider në funksionimin e administratës publike në rajon dhe në disa fusha specifike, siç është dhe menaxhimi i financave publike, shërbimet publike dhe menaxhimi i burimeve njerëzore.
Natyrisht, kjo është totalisht në kundër tendence me çfarë ziejnë 700 tenxheret politike dhe mediatike, por nuk besoj se SIGMA është një organizëm që ka ndonjë lidhje me qeverinë e Shqipërisë apo me Partinë Socialiste të Shqipërisë.
Kemi krijuar shoqërinë “AlbTrace”, e cila është një risi në jetën e vendit, falë një bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara, duke siguruar që Shqipëria, e cila për një kohë shumë të gjatë ka qenë e varur nga konçesione të vjetra të prodhojë pullat fiskale këtu në vend, të markojë karburantet këtu në vend dhe të ofroj një sërë produktesh të tjera nga shteti me një teknologji bashkëkohore që do të rrisin sigurinë, por patjetër do të rrisin edhe transparencën.
Kemi hapur një kapitull tjetër lidhur me nevojën për të ulur cash-in në ndërveprimet ekonomike të vendit dhe janë vendosur disa limite si fillim, por ajo që dua ta theksoj shumë fort është që deri në qershor të vitit të ardhshëm në çdo biznes që operon në sektorin e turizmit dhe në atë të transportit, do duhet të garantojë me patjetër format alternative të pagesave për qytetarët. Pra jo vetëm Cash dhe asgjë tjetër, por edhe mjetet për të bërë pagesa elektronike. Dhe brenda vitit të ardhshëm çdo biznes në Shqipëri duhet të garantojë formën alternative të pagesës në mënyrë që kushdo qoftë vendas apo turist apo vizitor të paguaj me kartë apo të paguaj me forma të tjera të pagesës elektronike.
Dy fjalë lidhur me arsimin. Më vjen shumë mirë që kemi bërë disa hapa të rëndësishëm këtë vit në arsim, duke filluar nga fuqizimi i mëtejshëm i sistemit të teknologjisë në dispozicion të nxënësve. Ka shkuar në 350 shkolla, numri i pikave të laboratorëve inteligjentë dhe do të punohet për të arritur objektivin e shpallur të bazuar edhe në financimin e vënë në dispozicion për të pasur 1000 laboratorë inteligjentë brenda vitit 2027, që do të sjellë një bazë shumë ndihmëse dhe shumë domethënëse për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë nxënësit, që të përfshihen sa më shpejt në botën e re të teknologjisë.
Ndërkohë ka vazhduar ndërtimi dhe rindërtimi i infrastrukturës arsimore, ka filluar projekti i transportit me mjete të prodhuara këtu në vend dhe besojmë shumë që duke filluar nga sezoni i ardhshëm arsimor në vitin 2026 do të fusim në përdorim mjetet e para që do të shtrihen pastaj në të gjithë territorin për të garantuar transportin e mësuesve dhe nxënësve që deri tani është siguruar duke financuar nga buxheti i shtetit, 38 mijë nxënës dhe 12 mijë mësues për transportin e tyre në bazë të distancave.
Ka vazhduar programi kombëtar i zhvillimit profesional për mësuesit, psikologët, oficerët e sigurisë dhe në ndërkohë është nënshkruar marrëveshja për Smart City, një komponent i së cilës është rritja domethënëse e sigurisë në shkolla.
Projekti i rilindjes së liceut francez në Korçë, si një lice franko-shqiptar i shkencave dhe inovacionit, ka avancuar pozitivisht, është bërë gati struktura kurrikulare për programin, është përgatitur projektligji i posaçëm dhe është përfunduar edhe projekti i zbatimit të ndërtesës. Puna për ndërtimin e cilës do të fillojë në 2026-ën.
Në ndërkohë, siç e kemi premtuar, është dyfishuar numri i oficerëve të sigurisë në shkolla, është ulur numri i nxënësve për një psikolog dhe punonjës social që kanë arritur në 839. Është ndërtuar një mekanizëm i ri informimi në kohë reale përmes një platforme dixhitale në shkolla, që siguron komunikimin e drejtpërdrejtë mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Është miratuar dhe ka filluar të jetësohet kodi i etikës për mësuesit në sistemin arsimor, ka nisur rishikimi i kurrikulave në të gjitha klasat e sistemit arsimor, ndërsa në vitin 2026 do të fillojë aplikimi i kurrikulave të reja për klasat 1, 6 dhe 10, duke u bazuar tek një qasje e re, që imponohet dhe nga koha dhe që ka të bëjë me shkencat, teknologjinë, inxhinierinë, matematikën, e kështu me radhë.
Në ndërkohë dhe në arsimin e lartë janë bërë investime që vazhdojnë. Projekte rindërtimi të godinës së Fakultetit së Inxhinierisë së Ndërtimit, të fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave dhe Muzeut të Gjeologjisë, të Fakultetit të Studimeve Profesionale të Universitetit Aleksandër Moisiu të Durrësit, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit. Ndërkohë që, ka përfunduar faza e parë për short listimin e studiove që do të marrin pjesë në konkursin e projektit të madh të kampusit të ri të universitetit Aleksandër Moisiu në Durrës ku kanë shprehur interes rreth 40 studio. Procesi i ndërkombëtarizimit ka vazhduar të thellohet. Diploma e përbashkët bachelor dhe master e universitetit teknik Compiègne në Francë me Universitetit Politeknik të Tiranës është tanimë realitet. Vijon transformimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Boku të Vjenës me objektivin që të kemi një diplomë të njësuar dhe që faktikisht Universiteti Bujqësor i Tiranës të bëhet pikë referimi në rajon si një universitet ku mund të studiohet dhe të merret një diplomë e barasvlershme me atë të universitetit prestigjioz të Vjenës. Janë financuar një numër edhe më i madh projektesh kërkimore shkencore në bashkëpunim me diasporën akademike. Dhe janë 252 projekte dhe kjo është një shifër shumë pozitive që flet për një energjizim në proces, por shumë inkurajues i universiteteve që tanimë kanë hyrë në botën e re të lidhjes me programet e Komisionit Europian, qoftë në Horizon Europe, qoftë në programet bilaterale ku numrin më të madh të projekteve e ka siguruar Universiteti i Tiranës. Ka dhe një sërë aspektesh të tjera që lidhen me thellimin e digjitalizimit lidhur me arsimin e lartë.
Në ndërkohë që jemi në një fazë të re edhe përsa i përket thellimit të reformës në shërbimin tonë shëndetësor si edhe përmirësimin e mëtejshëm të menaxhimit të spitaleve tona publike. Prej marsit ka filluar në Spitalin Memorial zbatimi i autonomisë financiare që është një hap i madh përpara autonomia e spitaleve tona dhe në 12 spitale rajonale dhe terciare po zbatohet autonome menaxheriale.
Ndërkohë janë në proces për të filluar këtë transformim dhe 4 spitale të reja. Kjo do të thotë një ndryshim epokal për shërbimin tonë publik shëndetësor.
Në ndërkohë kemi hedhur një hap domethënës në funksion të rritjes së kapacitetit të trajtimit të pacientëve me sëmundje tumorale që janë bërë gjithmonë e më prezente në jetën e vendit dhe faktikisht është një tendencë botërore që ka një rritje shumë agresive të kancerit në përgjithësi dhe për këtë kemi vendosur një fond të posaçëm plus prej 15 milionë eurosh si fillim. Në ndërkohë që kemi filluar punën për dy gjëra. Së pari krijimin e institutit kombëtar të tumoreve në Shqipëri dhe nga ana tjetër rrjetëzimin e sistemit të shërbimit të kimioterapisë edhe në një sërë spitalesh të tjera për të ulur fluksin shumë të madh që ka spitali këtu në Tiranë dhe për të rritur ndjeshëm kapacitetin e shërbimit. Në ndërkohë janë një sërë programesh të reja falas që futen në proces që nga shërbimi i trombektomisë tek rikonstruksioni i gjirit si fillim 350 paciente, transplanti i kornesë së syrit dhe do të vijohet me paketat e reja të kardiologjisë, të kardio kirurgjisë, transplanti i veshkës e kështu me radhë.
Në ndërkohe dua të them që ka vazhduar rritja e pagave të punonjësve të shëndetësisë dhe është marr një vendim i ri për të filluar dhe njohjen e vjetërsisë në punë të mjekeve dhe infermiereve, gjë që do të rrisë patjetër dhe shpërblimet e tyre sipas viteve të vjetërsisë në punë
Në tërësi parashikohet që pagat për mjeket, flas për mesataren se ata kanë pastaj shkallë të ndryshme, të rritet me 135 euro të tjera në muaj.
Në ndërkohë kantieri i shëndetësisë është aktiv në të katra anët e territorit. Ka përfunduar dhe po kolaudohet ndërtimi i godinës së re të maternitetit Mbretëresha Geraldinë. Është rindërtuar spitali bashkiak i Kavajës. Është rindërtuar spitali rajonal i Lezhës, është rindërtuar i kardiologjisë në QSUT, është rindërtuar spitali i psikiatrisë së fëmijëve në QSUT, është rindërtuar spitali ditor i Peqinit, është rindërtuar shtëpia e të moshuarve në Libohovë. Ndërkohe që janë hapur dhe janë në proces godina multifunksionale parkimi dhe struktura akomoduese në QSUT që do të mbyllet besoj në shtatorin e ardhshëm dhe do të transformojë tërësisht të gjithë jetën e brendshme të Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza duke hequr të tëra makinat nga territori i qendrës spitalore i cili do bëhet një park i madh dhe i bukur, qe do të jetë një rritje e cilësisë së shërbimit për pacientët, ndërkohë që të gjitha automjetet përveç natyrisht automjeteve të punës apo autoambulancat, do të kenë vendin e tyre në këtë parkim të madh multifunksional të qendrës.
Ka filluar rindërtimi i spitalit të djegie-plastikës. Ndërtimi i godinës së laboratorëve të Institutit të Shëndetit Publik. Ndërtimi i qendrës backup në Vlorë, ndërtimi i disa godinave të reja në Elbasan. Ndërtimi i disa pavijoneve në spitalin rajonal të beratit. Rindërtimi i shërbimit të patologjisë në spitalin rajonal të Vlorës. Rindërtimi i dy materniteteve në Shkodër dhe në Fier. Rindërtimi i godinave qendrore të spitaleve të Lushnjës, Pogradecit dhe Gjirokastrës. Nuk po iu hyj në listën e pajisjeve që janë në një numër të madh, pajisjeve të reja, por dua të them që gjithë këto investime mbështesin sigurisht atë që mbetet kryesorja, përmirësimi domethënës i kushteve të punës të mjekeve dhe infermiereve dhe më vjen shumë mirë që më në fund po lexojmë që një rënie kuptimplotë të tendencës së ikjes së mjekëve dhe të zgjedhjes së parë vajtjen jashtë shtetit. Tendenca ka filluar të ktheje dhe kjo është shumë pozitive.
Dy fjalë për mbrojtjen. Dy fjalë për mbrojtjen sepse mbrojtja ka hyrë në një fazë krejt të re si rezultat i kontekstit të ri gjeo politik pa diskutim dhe ky vit ka qenë viti i fillimit të rilindjes së industrisë sonë ushtarake që siç e dini u çmontua totalisht në fillim të viteve ’90 sepse na u tha që s’keni nevojë për këto se na keni ne. Ndërkohe që sot është shumë e qartë që të gjitha vendet kanë nevojë të kenë bazën e tyre industriale dhe Shqipëria ka nisur ta bëjë këtë. Në ndërkohe që kemi parë me pozitivitet të madh edhe një tendence në rritje të qasjes së të rinjve ndaj Forcave tona të Armatosura ku objektivi është që personeli aktiv të rritet me 30% deri në fund të këtij mandati. Janë 721 rekrutë të rinjtë që i janë bashkuar FA vetëm këtë vit.
Ndërkohë kemi siç e dini ose siç mbase nuk e dini, por që edhe ky është një ndër ato mijëra lajme që nuk bëjnë lajm, ushtrinë më të mirë paguar në rajonin tonë, përfshirë edhe Serbinë. Sa për dijeni dhe do të vazhdojmë të rrisim mbështetjen me paga të ushtarakëve tanë sepse ambicia jonë është që ushtria jonë të arrijë në mesataren e ushtrive të NATO-s përsa i përket mbështetjes financiare dhe këtë duhet ta dinë të rinjtë që i afrohen ushtrisë për të bërë një karrierë ushtarake. Ky vit që hyn, na gjen me një sistem raketor Javelin që e kemi tanimë këtu në Shqipëri, falë bashkëpunimit me SHBA; na gjen me 3 anije patrulluese që i kemi dhuratë nga simotra jonë Italia; na gjen me radarë të vëzhgimit ajror falë bashkëpunimit me Francën dhe nuk po zgjatem se ka dhe te tjera gjëra, por ajo që mbetet ambicia kryesore, Shqipëria një vend prodhues kapacitetesh ushtarake që jo vetëm t’i përdorë këto kapacitete për nevojat e veta, por edhe të eksportojë kapacitete industriale ushtarake dhe prandaj ky vit është vit historik për ushtrinë tonë sepse janë hedhur themelet e industrisë së mbrojtjes ‘’Made in Albania’’.
Kemi krijuar një kompani shtetërore e cila ka nënshkruar 6 partneritete me kompani vendase dhe të huaja për prodhimin e armatimit, municioneve. Më në fund do të prodhojmë uniformat këtu në vendin tonë dhe do ta bëjmë përmes këtij sistemi vendin tonë, pikë referimi për të prodhuar uniformat dhe për të tjerët, gjë që nuk duhet të çuditet asnjë njeri sepse nuk e di për shembull a e keni dëgjuar, po ushtria suedeze qep uniforma, një pjesë të uniformave të veta në Shqipëri, por jo në një sistem si ky që kemi ngritur por në marrëveshje kontraktuale në një manifakturë private këtu në Shqipëri. Kështu që kapacitetet i kemi. Kjo do të jetë dhe një mundësi për ata që janë stërvitur gjatë në këto procese që t’i qasen këtij segmenti të industrisë sonë të re. Do të prodhojmë mjete të blinduara dhe mjete të emergjencës civile, tani që flasim në Shqipëri, po prodhohen një sërë mjetesh në bazë të kontratave me disa shtete të tjera, flasim për auto-ambulanca, flasim për mjete patrullimi policorë e kështu me radhë; do të prodhojmë dronët luftarakë dhe do të prodhojmë dhe sistemet anti-dronë dhe porositë e para janë kryer, ndërkohë që 6-mujorin e parë të 2026 do të shihni me siguri dhe produktet e para, ndërkohë që ne vazhdojmë punën për të realizuar kontrata të tjera për industrinë detare dhe industrinë ajrore.
Rritja e buxhetit të mbrojtjes është historike por kjo dihet se jemi edhe pjesë e NATO-s kështu që në këtë pikë nuk jemi të veçantë, kemi bërë atë që po bëjnë të gjithë. Nga ana tjetër kemi vazhduar të vëmë rregull në prona shtetërore. Është shumë interesant në këtë pikë sepse ‘’tenxheret ziejnë’’ për gjëra nga më të ndryshmet që s’kanë asnjë lidhje me realitetin dhe na akuzojnë për një kompani shtetërore që ne e kemi ngritur për shtetin dhe e kemi ngritur këtë kompani shtetërore për shtetin në mënyrë që në çdo lloj qasjeje nga të huajt në Shqipëri, shteti ynë të marrë pjesën e vet. Shteti pjesën e vetë, jo siç ndodhte më përpara, por ‘’tenxheret ziejnë’’.
Dua të shtoj që ndërkohë kemi një sërë investimesh në mbarë vendin; nga Burreli, Kukës, Kuçovë, Pashaliman, Porto Romano dhe vitin e ardhshëm do të përqendrohemi në ri ngritjen e shkollës së Aviacionit Shqiptar në Vlorë dhe në zgjerimin e kampusit të ri të FA. Por po ashtu edhe në zgjerimin e kompleksit muzeal të Forcave të Armatosura. Mbrojtja civile ka qenë këtë vit përsëri protagoniste dhe do të vazhdojë të jetë për shkak se siç e dini, zjarret janë bërë një problem i madh që shkon duke u thelluar për gjithë botën dhe ndërkohë, ne kemi vazhduar të punojmë për të rritur kapacitetet e mbrojtjes sonë civile në të gjitha drejtimet. Po ashtu, kemi vendosur edhe fondin për të blerë dy avionët e parë zjarrfikës për Republikën e Shqipërisë. Nuk po zgjatem më tutje, po qëndroj vetëm një moment tek siguria kibernetike.
Patëm, siç e dini një sulm shumë të egër nga bota e terrorit kibernetik që për fat të mirë nuk arriti dot ta shkatërronte infrastrukturën tonë digjitale. Sot jemi një nga vendet me kapacitetin më të lartë të mbrojtjes kibernetike, sa për dijeni dhe nuk e them unë këtë, por e thonë të gjitha institucionet përkatëse të sigurisë në Europë dhe kemi marrë vlerësime goxha domethënëse për këtë, sepse kemi investuar në mënyrë shumë inteligjente në mbrojtjen kibernetike dhe ndërkohë që flasim, si çdo vend tjetër edhe Shqipëria sulmohet e sulmohet, por asnjë sulm deri në momentin që flasim, nuk ka arritur të penetrojë murin mbrojtës që i është ngritur infrastrukturës tonë publike digjitale.
Këto janë pak a shumë ato që doja të prekja duke e mbyllur me turizmin, këtë shtjellim, pastaj sigurisht që ka dhe fusha të tjera për të cilat mund të flasim rrugës, që nga siguria në kuptimin e punëve të brendshme, që besoj edhe këtë vit ka shënuar nga pikëpamja e fakteve, jo e ‘’tenxhereve’’, kuptohet, një rritje pozitive; tek bujqësia dhe me radhë, por tek turizmi kemi një hop tjetër domethënës, krahasimisht me vitin 2024, ku shënohet një rritje që i afrohet 7% që është një rritje domethënëse përsa i përket numrit të vizitorëve të huaj flas, nuk flasim për pasaportat shqiptare.
Të ardhurat nga turizmi kanë qenë domethënëse. Në 9-mujorin e parë ato vlerësohen rreth 4.4 miliardë në euro; kemi pasur një rritje të konsiderueshme të hapësirës së plazheve publike me rreth 18% plus, krahasuar me një vit më parë, ose 1.1 milionë metër katrorë më shumë plazhe publike të shtuara. Nga 523 parcela ranore publike kemi shkuar në 1014 dhe në ndërkohë kemi vazhduar punën tani që flasim për sezonin e ardhshëm me disa risi të tjera pozitive në këtë drejtim.
Nuk po zgjatem me gjithë këto që kam të shkruara këtu, janë shumë. Tundimin e kam shumë të madh që t’i lexoj që të gjitha që t’i mbaj këtu një 6 orë, siç keni mbajtur ju Shqipërinë 12 muaj, me gjithë lajmet, me gjysmë të vërteta që janë pjesa më e madhe e produktit, po nuk jeni ju që i prodhoni natyrisht, ju thjesht i transmetoni. Por nuk po zgjatem dhe po ndalem këtu në mënyrë që t’ju jap juve mundësinë për të bërë pyetje dhe që edhe publiku të ketë mundësi të bëjë pyetjet e veta. Kështu që shpresoj që të kem qenë një surprizë pozitive për ju, se prisnit që t’ju mbaja shumë më gjatë me këto shifra dhe fakte. Këtu s’ka asnjë gjysmë të vërtetë, këtu janë të gjitha fakte.
Kështu që, si gjithmonë, do t’i japim fjalën veteranes së grupit tuaj, e cila do të bëjë pyetjen e parë. Nga një pyetje do ta thosha unë, se shikoni sa jeni ju dhe sa janë të tjerët. Nga një pyetje dhe ndiqni njëri-tjetrin dhe nëse pyetja një pyetje ezaurohet nga një koleg, bëni një pyetje tjetër.
