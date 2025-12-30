Rama: ‘Jemi vendi më skandaloz! Jemi shteti me të parabugosurit më të shumtë në Evropë’

"Ju them që, Shqipëria është vendi më skandaloz i gjithë komunitetit të Këshillit të Europës, e thonë shifrat jo unë, që kanë alarmuar kom për parandalimin e torturës dhe këtu e kam fjalën për mënyrë si funksionon drejtësia jonë. Jemi në fund të listës për paraburgimin, pra burgosjen e njerëzve pa gjyq. Dhe numri i njerëzve që gjenden sot në burg, pa qenë ende të dënuar, është më i madh se i atyre që janë në burg të dënuar. E dini ju sa janë këta? Nuk e dini sepse tenxheret, fjalën burg, vjedhje, hajdut e kanë si kripën piperin edhe salcën në cdo lloj gjelle. Ne kemi 4 492 qytetarë në burgjet shqiptarë, vetëm 1985 janë të dënuar.
Jemi vendi më skandaloz për nivelin e dënimeve, jemi vetëm me Rusinë pas, por Rusia u përjashtua në Këshilli Europës. Pra, në Shqipëri falë edhe jush nuk ka të pafajshëm, por ka të dënuar që në momentin që dyshohen. E dini c është kjo për këtë vend që e ka kaluar një herë këtë traumë. Kjo shifër tregon se në Shqipëri, probaliteti të gjendesh në burg si i dyshuar është më i lartë së të shkosh në burg si fajtor.
KiE ka bërë një dokument të tërë për paraburgimin për cdo njeri që beson te dinjiteti i tjetrit ai dokument është alarm. Në fund të ditës sensi i drejtësisë është që më mirë 100 fajtorë jashtë se 1 i pafajshëm brenda, ky është sensi i drejtësisë demokratike. Ca i ngelet atyre njerëzve që kalojnë në këtë kalvar të llahtarshëm. Flasim për ata që tenxheret nuk merren fare. Dhe ose nxirren se i kalojnë afatet e paraburgimit ose dalin të pafajshëm. Si ndodh kjo në një vend që kërkon të hyjë në BE, individi të mos ketë të drejtën e një gjyqi. KiE thotë se vendosen masa sigurie ekstreme pa arsyetim të mirëfilltë. Cdo masë duhet argumentuar specifikisht," tha Rama.
