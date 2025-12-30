Ka në trup plagë arme/ Gjendet i vdekur një person në Lezhë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 30-12-2025, 10:42
Një person është gjetur i vdekur në fshatin Spiten të Lezhës. Ai ka plagë nga arma e zjarrit dhe, nga veprimet paraprake të dyshuara, dyshohet se ka qëlluar veten.
Trupi i pajetë është dërguar në morgun e spitalit të Lezhës, ndërsa policia ende nuk ka të dhëna për rrethanat e ngjarjes.
