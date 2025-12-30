U mbyt nga shalqiri, burri ndërron jetë në sy të gruas

Një garë argëtuese për ngrënien e shalqirit në Brazil u shndërrua në tragjedi, kur një burrë 37-vjeçar humbi jetën pasi u mbyt gjatë konkurrimit, para syve të bashkëshortes së tij. Sipas mediave lokale, ngjarja ndodhi më 11 dhjetor në një vendpushim në Sao Pedro. Viktima, Carlos Cerasoma, kishte marrë pjesë në një konkurs ku pjesëmarrësit duhej të hanin sa më shpejt një copë shalqiri, pa përdorur duart, për të fituar një çmim simbolik – një porcion patate të skuqura.
Vetëm pak minuta pas nisjes së garës, 37-vjeçari filloi të shfaqte shenja mbytjeje. Një roje plazhi u thirr menjëherë, ndërsa disa persona të pranishëm tentuan t’i jepnin ndihmën e parë dhe të kryenin reanimim kardiopulmonar (CPR). Pavarësisht përpjekjeve, Cerasoma u dërgua me urgjencë në spital, ku fatkeqësisht ndërroi jetë. Shkaku i vdekjes u regjistrua si asfiksi, si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes.
Bashkëshortja e tij, Kimberly Santos, deklaroi për mediat se tavolina e përdorur në garë ishte shumë e ulët për gjatësinë e burrit të saj, duke e detyruar atë të përkulej më shumë se normalisht, çka sipas saj mund të ketë ndikuar në incident. Ajo theksoi gjithashtu se në vendngjarje nuk kishte ekip mjekësor dhe se ndihma u ofrua vetëm nga kalimtarë të rastësishëm.
Sipas raportimeve lokale, Kimberly Santos ka shprehur synimin për të ndërmarrë veprime ligjore, me qëllim hetimin e plotë të rrethanave në të cilat ndodhi kjo tragjedi.
