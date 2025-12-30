Skandal në Serbi! Ndeshja e kikboksit kthehet në përleshje kolektive brenda dhe jashtë ringut

Novi Pazar- Tension dhe skena kaotike u regjistruan në Serbi pas përfundimit të një ndeshjeje kikboksi për titullin botëror profesionist të WKU në kategorinë -67 kg, mes atletit grek Yiannis Tsoukalas dhe serbit Vahid Kitsara. Ngjarja ndodhi në qytetin e Novi Pazarit dhe përfundoi me një përleshje të gjerë brenda dhe rreth ringut.
Sipas raportimeve të mediave serbe, menjëherë pas përfundimit të duelit, disa persona nga ekipi i sportistit vendas hynë në ring dhe sulmuan Tsoukalasin, duke shkaktuar një situatë të pakontrollueshme. Incidenti u përshkallëzua shpejt, ndërsa dhjetëra persona pushtuan zonën e ndeshjes, duke çuar në një përleshje masive.
Organizatorët nuk arritën të rivendosin rendin, ndërsa burimet lokale raportojnë se mungesa e personelit të mjaftueshëm të sigurisë ishte një nga arsyet kryesore pse situata doli jashtë kontrollit.
Pas incidentit, Yiannis Tsoukalas u transportua në një spital në Beograd për kontrolle mjekësore parandaluese. Sipas mediave, ai iu nënshtrua ekzaminimeve të nevojshme dhe, pasi u konstatua se nuk kishte pësuar lëndime serioze, u lirua nga spitali dhe u kthye më pas në Greqi. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në botën e sportit, duke ngritur pikëpyetje mbi masat e sigurisë në eventet ndërkombëtare të kikboksit.
