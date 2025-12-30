Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Polici plagos gabimisht pronarin e shtëpisë pasi ai njoftoi se po e vidhnin
Transmetuar më 30-12-2025, 08:27

Një 38-vjeçar u plagos në këmbë nga një plumb i qëlluar nga një oficer i karabinierisë gjatë një ndërhyrjeje policore për një rast vjedhjeje me thyerje. Ngjarja u regjistrua pas një telefonate në numrin e emergjencës 112.

Incidenti ndodhi në Filetto, në provincën e Chieti-t, në një banesë të izoluar dhe jashtë zonës urbane, në pronësi të të plagosurit.

Burri u transportua menjëherë në spitalin e kryeqytetit të rajonit Abruzzo, ndërsa burime mjekësore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë, Njësia Hetimore e Chietit ka nisur analizat teknike dhe mjeko-ligjore për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Hetimi po zhvillohet nën koordinimin e prokurorisë lokale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...