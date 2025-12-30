Polici plagos gabimisht pronarin e shtëpisë pasi ai njoftoi se po e vidhnin

Një 38-vjeçar u plagos në këmbë nga një plumb i qëlluar nga një oficer i karabinierisë gjatë një ndërhyrjeje policore për një rast vjedhjeje me thyerje. Ngjarja u regjistrua pas një telefonate në numrin e emergjencës 112.
Incidenti ndodhi në Filetto, në provincën e Chieti-t, në një banesë të izoluar dhe jashtë zonës urbane, në pronësi të të plagosurit.
Burri u transportua menjëherë në spitalin e kryeqytetit të rajonit Abruzzo, ndërsa burime mjekësore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, Njësia Hetimore e Chietit ka nisur analizat teknike dhe mjeko-ligjore për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Hetimi po zhvillohet nën koordinimin e prokurorisë lokale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd