Zodiaku Ekstrem: Do’s & Don’ts për të 12 shenjat sot | e martë 30 dhjetor 2025

Tensionet qetësohen, por jo për të gjithë: Do’s & Don’ts për çdo shenjë sot. Çfarë të bësh dhe çfarë të shmangësh sot: Udhëzimi i yjeve për çdo shenjë
Mospajtime nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, prirje krijuese dhe ndryshime në prag.
Do’s dhe Don’ts e sotme për shenjat vijnë për të vënë rregull si në situata, ashtu edhe tek ti.
Rubrika Zodiaku Ekstrem nga astrologia Angjelika Manousaki është këtu – kush e përballon, vazhdon!
Dashi
DO’s:
Sot vëren se situatat përreth po qetësohen pak. Shfrytëzoje këtë për të rregulluar financat, nëse nuk do të vazhdosh të lodhesh kot. Në punë, vepro me qetësi, por me manovra të kujdesshme, për të lënë përshtypje pozitive.
DON’Ts:
Mos hezito të kërkosh pak më shumë kohë nëse të duhet për të dorëzuar rezultatin më të mirë. Mos u trego i pakujdesshëm me ato që dëgjon dhe mos u përfshi në biseda që mund të të çojnë në tone të ashpra. Kujdes edhe gjatë lëvizjeve.
Demi
DO’s:
Meqë dita është më e lehtë se dje, përpiqu të veprosh ndryshe: më i çlirët dhe më optimist. Gjej alternativat dhe pastaj bëj bisedat e duhura mbi këtë bazë. Nëse je në humor të mirë, angazhohu me më shumë gjëra.
DON’Ts:
Mos ki frikë të thyesh bllokimet e tua. Mos u ndiko nga atmosfera e rënduar në shoqëri – është e përkohshme. Mos u bë absolut; kompromisi është zgjidhje.
Binjakët
DO’s:
Vazhdo të veprosh në prapaskenë dhe mbaj distancë nga gjithçka që të prish humorin. Qetësohu, pastro mendjen dhe organizo më mirë hapat e ardhshëm. Nëse financat të shqetësojnë, merr masa për t’i sistemuar.
DON’Ts:
Mos u trego i pakujdesshëm në marrëdhënie. Mos u bë i ngurtë ose ekstrem duke menduar se po tregohet qartësi. Mos përdor fjalë të rënda nën pretekstin e vendosjes së kufijve – kjo duket si mungesë respekti.
Gaforrja
DO’s:
Fokusoju sot miqve për të përmirësuar klimën edhe në marrëdhënie të tjera. Identifiko çfarë kërkon më shumë punë dhe zgjidh keqkuptimet e fundit. Kufizo reagimet e tepruara.
DON’Ts:
Në punë, mos u trego i ngurtë apo absolut në kërkesat e tua, sepse kështu askush nuk do të dëshirojë bashkëpunim. Kujdes mënyrën si shpreh mendimet.
Luani
DO’s:
Sot i kryen punët shpejt dhe lehtë, nëse bën ndryshime të zgjuara në program. Siguro kohë për veten dhe merr pjesë në biseda nga të cilat mund të përfitosh informacion.
DON’Ts:
Mos u shmang nga menaxhimi i të papriturave – kjo të përmirëson imazhin. Mos e vetëkufizo veten dhe mos krijo skenarë pa logjikë. As analiza e tepërt nuk ndihmon.
Virgjëresha
DO’s:
Qëndro i hapur në biseda, sepse do të shfaqen alternativa të vlefshme për punën dhe ndjenjat. Organizo me kujdes hapat e ardhshëm, duke ruajtur optimizmin.
DON’Ts:
Mos e tepro duke shtyrë situata pa prova konkrete se do ecin mirë. Mos u bë impulsiv dhe mos refuzo ndihmën e kolegëve të besuar.
Peshorja
DO’s:
Meqë situata sot qetësohet, menaxho më me qetësi emocionet. Kujdesu për nevojat e tua dhe përmirëso ambientin familjar për të ulur stresin.
DON’Ts:
Në punë, mos merr përgjegjësi pa i peshuar mirë. Mos u sforco të përqendrohesh dhe mos u bë as kritik, as tepër analitik. Mbaj masën.
Akrepi
DO’s:
Qetësia e sotme të ndihmon të komunikosh më lehtë. Mendo si ndihen të tjerët dhe shprehu me maturi. Injoro komentet e panevojshme.
DON’Ts:
Mos u tërhiq nga situatat e vështira. Mos u stresua për financat – shmang shpenzimet e panevojshme.
Shigjetari
DO’s:
Dita ofron liri veprimi. Mund t’i rregullosh të gjitha pa stres. Organizoi më mirë financat për të ndjerë siguri.
DON’Ts:
Mos shpërfill propozimet dhe mos refuzo ndihmën e njerëzve të tu. Mos u trego kokëfortë – dëgjo çfarë kanë për të thënë.
Bricjapi
DO’s:
Gjej ekuilibrin dhe humorin. Flirto, shprehu dhe në punë nxirr në pah krijimtarinë – mund të të nxjerrë nga situata të vështira.
DON’Ts:
Mos u përfshi në biseda prapaskenash. Mos u bë dyshues pa arsye, por mbaj distancë nga disa persona.
Ujori
DO’s:
Atmosfera qetësohet – bëj të njëjtën gjë. Distancohu dhe fokusoju asaj që ka rëndësi për ty. Kujdes ambientin shoqëror.
DON’Ts:
Mos u hap ndaj atyre me të cilët s’ka komunikim. Mos injoro bisedat dhe në punë mos humb kohë me detaje të parëndësishme.
Peshqit
DO’s:
Komunikimi është pika jote e fortë sot. Merr pjesë në biseda, flirto dhe zgjero rrethin shoqëror. Këto kontakte mund të ndihmojnë edhe profesionalisht.
DON’Ts:
Mos i lër pa plan lëvizjet dhe takimet. Mos u stresua që në fillim për çështje pune dhe mos vepro pa përgatitje. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
