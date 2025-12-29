Vlorë, nis riparimi i tubacionit kryesor pas mbërritjes së pjesëve nga Turqia

Vlorë, 29 dhjetor 2025
Ka rinisur puna për riparimin e tubacionit kryesor të furnizimit me ujë të pijshëm në qytetin e Vlorës, pas mbërritjes së pjesëve hidraulike që do të zëvendësojnë segmentin e dëmtuar të rrjetit. Bëhet fjalë për tubin me diametër 1000 milimetra, çarja e të cilit la pa ujë për rreth katër ditë një pjesë të madhe të banorëve të qytetit.
Mbrëmjen e së hënës, në Vlorë kanë mbërritur nga Turqia tre pjesët hidraulike të nevojshme për ndërhyrjen, duke i hapur rrugë rifillimit të punimeve në linjën kryesore që furnizon depot e ujit të qytetit.
Sipas zyrtarëve, defekti i rëndë është shkaktuar nga amortizimi i tubacionit dhe shkarja e dherave si pasojë e reshjeve të shiut. Ata sqarojnë se tubi ekzistues është plastik, një material që nuk përdoret më për këtë lloj diametri, pasi aktualisht për tubacione 1000 milimetra rekomandohen materiale më rezistente si giza ose çeliku.
“Shkarja e dheut dhe depërtimi i ujit kanë shkaktuar dëmtimin. Kjo është ndërhyrja e tretë riparuese në këtë segment”, kanë bërë me dije përfaqësues të ndërmarrjes së ujësjellësit.
Vonesa në zgjidhjen e problemit, sipas autoriteteve, lidhet me kompleksitetin teknik të ndërhyrjes dhe presionin e lartë të ujit, i cili ka bërë që disa prova riparuese të dështojnë. Një tjetër faktor ka qenë mungesa në tregun vendas e pjesëve specifike, të cilat janë prodhuar posaçërisht në Turqi.
Autoritetet shprehen se po punohet me intensitet për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit normal me ujë për qytetarët e Vlorës.
