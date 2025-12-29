Sulmi në rezidencën e Putin? Trump: Jam mërzit kur e mora vesh!

Presidenti amerikan pranoi se ishte e mundur që pretendimi të ishte i rremë dhe se nuk kishte ndodhur asnjë sulm i tillë, por më pas shtoi se Vladimir Putin e kishte informuar për këtë.
SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se presidenti rus, Vladimir Putin, e informoi atë në një telefonatë të hënën në mëngjes rreth sulmit me dron ukrainas që dyshohet se kishte në shënjestër një nga rezidencat e tij, duke thënë se ky veprim nuk ishte i mirë, edhe pse Kievi e mohoi menjëherë këtë pretendim.
"Kjo nuk është koha e duhur. Është një gjë të jesh ofendues, sepse ata janë ofendues. Është një gjë tjetër të sulmosh shtëpinë e tij", tha Trump, duke shtuar: "Dhe e mësova këtë sot nga Presidenti Putin. Isha shumë i zemëruar për këtë."
Presidenti amerikan pranoi se ishte e mundur që pretendimi të ishte i rremë dhe se nuk kishte ndodhur asnjë sulm i tillë, por më pas shtoi se Vladimir Putin e kishte informuar për këtë.
"Kjo do të ishte shumë keq. Nuk do të ishte mirë", u tha ai gazetarëve para një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida.
Trump e përshkroi gjithashtu telefonatën e tij me Putinin si produktive, megjithëse tha se kishte ende çështje që duheshin zgjidhur për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje në Ukrainë.
"Ishte një bisedë shumë produktive. Dua të them, kemi disa çështje shumë të vështira, siç mund ta imagjinoni. Kemi disa çështje që shpresojmë t’i zgjidhim, dhe nëse i zgjidhim, mund të keni paqe," tha ai
