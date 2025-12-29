Çifti i miliarderëve bën donacionin më të madh për vitin 2025. Dy miliardë USD për kërkime mbi kancerin

Bashkëthemeluesi i Nike, Phil Knight, kryesoi listën e donacioneve bamirëse globale këtë vit, duke bërë donacionin më të madh të regjistruar publikisht për vitin 2025.
Së bashku me gruan e tij, Penny, ai njoftoi një donacion prej dy miliardë dollarësh për të mbështetur kërkimin mbi kancerin. Kjo shumë tejkalon shumë çdo donacion tjetër të ngjashëm për vitin 2025.
Nisma i drejtohet Universitetit të Shëndetit dhe Shkencës së Oregonit (OHSU) dhe synon të forcojë Institutin e Kancerit Knight, i cili mban emrin e çiftit. Donacioni tejkalon shumë donacionin e dytë më të madh bamirës të regjistruar për të njëjtin vit.
Shifrat u publikuan nga Chronicle of Philanthropy, e cila këtë javë publikoi listën e saj vjetore të donacioneve më të mëdha bamirëse të shpallura publikisht.
Sipas Indeksit të Billionaires të Bloomberg, Phil Knight ka një pasuri neto të vlerësuar prej 31.2 miliardë dollarësh. Ai ka një marrëdhënie të gjatë filantropike me Universitetin e Shëndetit dhe Shkencës të Oregonit që daton të paktën një dekadë më parë.
Instituti Knight Cancer u emërua në nder të Phil dhe Penny Knight në vitin 2008, pasi ata dhuruan 100 milionë dollarë për fondacionin. Që atëherë, çifti ka vazhduar ta mbështesë atë me donacione shtesë multimilionëshe, sipas Business Insider.
“Donacionet më të mëdha bamirëse shpesh vijnë nga donatorë të pasur që kanë zhvilluar marrëdhënie afatgjata me organizatat jofitimprurëse që mbështesin. Ky donacion i veçantë i përshtatet këtij modeli, duke u bazuar në një partneritet që është ndërtuar vazhdimisht dhe me kalimin e kohës“, tha Maria Di Mendo, redaktore e lartë e Chronicle of Philanthropy, për Business Insider.
Gjithashtu në listë këtë vit ishte Warren Buffett, i cili bëri katër donacione të mëdha, duke dhënë një total të kombinuar prej më shumë se 1.3 miliardë dollarësh për Fondacionin Susan Thompson Buffett, Fondacionin Howard G. Buffett, Fondacionin NoVo dhe Fondacionin Sherwood.
Në moshën 95-vjeçare, Buffett mbetet një nga filantropët më të shquar në botë. Pavarësisht se është një nga njerëzit më të pasur në botë, me një pasuri neto të vlerësuar prej 150 miliardë dollarësh, ai njihet gjerësisht për stilin e tij të jetesës kursimtare. Ai ende jeton në të njëjtën shtëpi në Omaha që bleu në vitet 1950, ha ushqime në McDonald’s dhe nget makinë çdo ditë.
Mike Bezos dhe Jackie, nëna e Jeff Bezos, e cila ndërroi jetë në gusht, janë gjithashtu ndër donatorët më të mëdhenj të vitit. Çifti dhuroi 500 milionë dollarë për UNICEF USA për të mbështetur Fondin e Ushqyerjes së Fëmijëve.
Në vitin 2022, çifti dhuroi 710.5 milionë dollarë për Qendrën e Kancerit Fred Hutchinson në Seattle, për të mbështetur kërkimin dhe kujdesin për kancerin.
Është e rëndësishme të theksohet se Chronicle of Philanthropy regjistron vetëm donacionet e shpallura publikisht për organizatat jofitimprurëse, duke përjashtuar kontributet anonime ose të pakonfirmuara.
