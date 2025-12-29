Zbulohet shtepia e barit me 709 bimë narkotike, arrestohet shqiptari në Spanjë

SPANJË- Policia Lokale e Castell d’Aro, Platja d’Aro dhe s’Agaró ka arrestuar të hënën, me datë 22 dhjetor, një shqiptar, i dyshuar si përgjegjës për një plantacion të madh marihuane të ngritur brenda banesës së tij.
Sipas mediave lokale, hetimi kishte nisur disa javë më parë, pasi agjentët e hetimit, vunë re lëvizje të pazakonta personash nga jashtë zonës, të cilët hynin në shtëpi, qëndronin vetëm pak minuta në banesë dhe më pas largoheshin. Kjo situatë ngriti dyshime se brenda objektit po zhvillohej aktivitet i paligjshëm i lidhur me bimë narkotike.
Hetuesit e Policisë Lokale, në bashkëpunim me Njësinë e Hetimit të Mossos d’Esquadra, nisi një hetim të përbashkët për të vëzhguar të dyshuarin. Si pjesë e procedurave, policia kërkoi nga kompania elektrike një raport mbi konsumin e energjisë, i cili tregoi se shpenzimi i rrymës ishte shumë më i lartë se mesatarja normale për një banesë. Më 22 dhjetor u organizua një operacion i koduar policor për kontrollin e banesës. Gjatë ndërhyrjes, u zbulua një shtëpi bari në funksion të kultivimit të brendshëm të 709 bimëve të marihuanës.
Hetuesit konstatuan gjithashtu se instalimi elektrik ishte manipuluar për të fshehur konsumin real të energjisë. Sipas vlerësimeve të teknikëve, dëmi nga përdorimi i paligjshëm i energjisë elektrike arrin në rreth 75 mijë euro. I dyshuari u arrestua për veprat penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe mashtrimit me energjinë elektrike. Ai u shoqërua në komisariat dhe tashmë ka dalë para gjykatësit të gatshëm për masën e sigurisë.
