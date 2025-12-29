Horoskopi javor i Paolo Fox: 29 dhjetor – 4 janar 2026. Të gjitha shenjat

Zbulo çfarë rezervojnë yjet për javën që shënon kalimin nga viti i vjetër në të ri. Parashikimet për dashurinë, punën dhe mirëqenien për secilën shenjë.
Dashi
Dashuria
Të çlirohesh nga ngarkesa e detyrimeve dhe përgjegjësive nuk do të jetë e lehtë, por ke të gjitha burimet për t’ia dalë. Në natën e Vitit të Ri ki kujdes të mos prishësh atmosferën duke sjellë me vete tensionet e ditëve të fundit. Një mbrëmje e organizuar bukur, ndoshta në shtëpinë tënde, me miq të përzgjedhur, do të ishte zgjidhja ideale. Tensionet e fundit nuk janë kapërcyer plotësisht dhe në disa ditë do të kesh ende diçka për të sqaruar. Nuk bëhet fjalë vetëm për pakënaqësi të vogla, por për një situatë që kërkon qartësi sa më shpejt.
Puna
Konfuzioni emocional mund të sjellë dilema dhe pasiguri. Vetëm gjysma e dytë e janarit do të ofrojë më shumë qartësi. Disa angazhime të marra kohët e fundit po rezultojnë më të lodhshme nga sa ishte menduar dhe mund t’i përjetosh si një përballje të vërtetë. Mos hezito të kërkosh këshillën e një profesionisti nëse është e nevojshme. Durimi do të jetë arma jote më e fortë. Brenda tre muajve të ardhshëm mund të vendosësh të heqësh dorë nga një projekt ose të rishikosh një plan: rregullat po ndryshojnë.
Mirëqenia
Mund të lindin shqetësime që lidhen me persona të afërt ose dikë që e ke shumë për zemër. Kujdes nga ish-raportet ose nga ata që vënë në dyshim zgjedhjet e tua. Ky është një periudhë stresuese dhe, ndryshe nga zakonisht, ndjen nevojën për më shumë vetmi. Kushto kohë vetes dhe marrëdhënieve më të sinqerta për të rifituar ekuilibrin.
Demi
Dashuria
Festat kalojnë në mënyrë interesante, por disa probleme të lindura së fundmi vazhdojnë të jenë të pranishme, ndoshta jo për fajin tënd. Organizo diçka ndryshe dhe hapu ndaj emocioneve të reja. Së shpejti Hëna do të hyjë në shenjën tënde dhe Viti i Ri do të jetë çlirues, për shumëkënd edhe intrigues. Marrëdhëniet që kanë kaluar kriza në vjeshtë kërkojnë ende zgjidhje; në këto raste është më mirë të mos ngulësh këmbë te dallimet.
Puna
Nëse ke një aktivitet tëndin, ka shumë gjasa që po mendon për një ndryshim, ndoshta edhe për një emërim apo rol të ri. Vonesa kanë shoqëruar shumë veprime, përfshirë ndryshime ambienti ose plane zgjerimi. Risitë në punë duhen favorizuar, por jo menjëherë. Disa mendojnë të rifillojnë studimet ose të planifikojnë të ardhmen dhe tani kjo duket më e lehtë.
Mirëqenia
Edhe pse Jupiteri të jep energji, nuk duhet të mbingarkohesh. Relaksi është i domosdoshëm. Viti i Ri nis me Hënë mike: disa teprime lejohen, por për disa lind nevoja për të nisur një dietë të kontrolluar. Pak më shumë gjumë do të mjaftojë për të qetësuar nervat.
Binjakët
Dashuria
Kjo javë sjell tensione, gjë e zakonshme në fundviti kur bëhen bilance emocionale. Venusi ndodhet në pozicion neutral dhe kjo nuk i ndihmon çiftet në krizë. Gjysma e dytë e janarit do të jetë më e favorshme. Kujdes nëse ke një lidhje në distancë, mungesa mund të sjellë nervozizëm. Po mendon për një shpenzim të ri për shtëpinë ose një ndryshim të rëndësishëm.
Puna
Periudha kërkon qartësi. Dëshiron të ndryshosh punë ose të provosh diçka të re. Janari do të jetë aktiv dhe nga data 19 priten lajme të mira. Çfarëdo që nis tani ka dyfish mundësi suksesi, ndaj mos e shty. Dhjetori ka qenë i lodhshëm, por janari ringjall pritshmëritë. Rimëkëmbja është e mundur. Viti i Ri do të jetë argëtues, me Hënën që hyn në shenjën tënde në orët e fundit të ditës.
Mirëqenia
Situata është pak e trazuar, por do të mundesh të shkëputesh dhe të zgjidhësh një çështje të fundit lidhur me Vitin e Ri. Këshillohet një stil jetese i rregullt dhe pak aktivitet fizik.
Gaforrja
Dashuria
Mund të ketë diskutime ose mungesë qartësie në dashuri. Kujdes në marrëdhëniet me Dashi dhe Peshorja. Edhe pse je i drejtpërdrejtë, disa sjellje mund të duken imponuese për të tjerët. Në natën e Vitit të Ri rrezikohet që në disa raste të mbizotërojë tensioni. Lajmi i mirë është se Jupiteri, planeti i fatit, qëndron në shenjën tënde deri në qershor dhe me pak vullnet çdo krizë mund të kapërcehet.
Puna
Për të parë zgjidhje konkrete në punë do të duhet të presësh edhe pak. Kundërshtimet planetare tregojnë shtyrje ose kontraste të pazgjidhura. Nëse ke një aktivitet tregtar, mos e tepro me hapa të mëdhenj. Po ashtu, para një blerjeje të rëndësishme, llogarit mirë financat. Viti i Ri nis me Hënë të favorshme.
Mirëqenia
Duhet të shmangësh çdo rrezik për shëndetin. Kjo është një periudhë që kërkon më shumë qetësi, por ka gjasa që sërish të marrësh mbi vete barrën e situatave përreth.
Luani
Dashuria
Mbro qetësinë tënde emocionale. Nëse një lidhje nuk po funksionon, gjysma e dytë e janarit do të të detyrojë të rishikosh kushtet e saj. Nëse je beqar, mos e nënvlerëso një tërheqje fizike që lind tani: Venusi lejon një qasje ndryshe nga zakonisht në ndjenja, edhe pse periudha më e favorshme nis nga shkurti. Për momentin, dashuria kalon në plan të dytë krahasuar me punën – kjo është e vërteta.
Puna
Për shumëkënd muajt e fundit kanë qenë një provë e vështirë. Megjithatë, nëse ke një projekt në mendje, duhet ta dish se viti 2026 do ta favorizojë. Mund të të duket sikur gjithçka që po bën nuk po të çon askund, por nuk është kështu. Problemi i vetëm është se duhet të rikthesh besimin tek vetja. Festa e Vitit të Ri është më mirë të kalohet me pak miq të afërt dhe të rezervuar. Ka prova për t’u kapërcyer, por edhe plane fituese.
Mirëqenia
Tensionet kryesore të javës shfaqen rreth datës 30 dhjetor, ndaj kujdes të mos lodhesh tepër. Dita e Vitit të Ri nis ngadalë, por përfundon mirë. Mund të kapërcesh disa shqetësime fizike dhe periudha është e favorshme edhe për përballimin e angazhimeve të lodhshme. Është moment i mirë për ta parë të ardhmen me optimizëm.
Virgjëresha
Dashuria
Nëse dhjetori, sidomos në fillim, ka sjellë konflikte, janari përpiqet t’i rregullojë gjërat. Periudhë e mirë për ata që kërkojnë shtëpi, një zhvendosje apo diçka që i afron më shumë me personin e zemrës. Fundviti shoqërohet me ndjenja të forta dhe pikërisht me partnerin mund të marrësh vendime të rëndësishme në natën e Vitit të Ri. Tani nuk ndjen më shqetësim të brendshëm; ditët e vetme pak më të ngarkuara janë ato në fillim të javës.
Puna
Fillo të eksplorosh terrenin për të nisur ndryshime në strukturën e aktivitetit tënd, duke pasur parasysh edhe periudhën më të favorshme që lidhet me fillimin e vitit 2026. Ditët që vijnë duhen shënuar me të kuqe në kalendar: ka më shumë vullnet për veprim dhe ide më të qarta. Nëse ke ndërmend të krijosh kontakte të reja, mos hezito. Çdo gjë që nis tani mund të jetë e vlefshme dhe të sjellë përfitime edhe në muajt në vijim.
Mirëqenia
Ditët më lodhëse janë ato të fillimit të vitit. Mundohu të mos e teprosh dhe të mos marrësh përsipër angazhime që të rraskapitin. Periudha është e favorshme për t’u kujdesur më shumë për shëndetin dhe organizmin.
Peshorja
Dashuria
Disa probleme të lindura së fundmi kanë vënë familjen në qendër të vëmendjes. Nuk përjashtohen tensione të vogla apo më të mëdha. Disa persona nuk kanë qenë mirë shëndetësisht, të tjerë prej muajsh po përpiqen të zgjidhin çështje të vjetra. Beqarët duken të pavendosur. Që tani duhet planifikuar një Vit i Ri i qetë, intim dhe i organizuar mirë, për të shmangur zhgënjimet.
Puna
Duhet të përpiqesh të arrish një pikë të qëndrueshme. Kërkohen forcë dhe guxim, sepse ka ende diçka për t’u rishikuar në lidhje me financat, projektet apo perspektivat e së ardhmes. Nuk përjashtohet që dikush të veprojë kundër teje; në të kaluarën një ortak ose bashkëpunëtor mund të ketë krijuar probleme. Ka një mision për t’u përmbushur dhe një projekt për t’u rinovuar. Mos u shqetëso tani: faza e nisjes së vërtetë fillon nga data 19 janar.
Mirëqenia
Situata përmirësohet në fillim të janarit. Megjithatë, është e mundur që në momentet e fundit të ketë ndryshime, veçanërisht në ditën e Vitit të Ri. Në dashuri mungon pak qetësia, ndoshta sepse je pranë një personi që ka probleme, gjë që sjell stres të ndjeshëm.
Akrepi
Dashuria
Emocionet që lindin këto ditë duhen konsideruar pozitive. Fillimi i janarit është veçanërisht interesant, ndërsa për natën e Vitit të Ri këshillohet të qëndrosh me pak persona të përzgjedhur, pasi Hëna në kundërshti mund të sjellë momente të vogla stresi. Nëse çifti është në krizë, është e rëndësishme të flitet hapur deri më 17 janar; pas kësaj date rikuperimi bëhet më i vështirë.
Puna
Situatë pozitive, sidomos për ata që kanë nisur së fundmi një program apo projekt. Qiell i favorshëm për profesionet e lira, për ata që punojnë për vete dhe për të rinjtë që kërkojnë punë. Mund të rikthehesh fuqishëm në lojë. Me Merkurin në pozicion të mirë pritet një mundësi shtesë: një projekt apo propozim mund të vijë së shpejti. Rimëkëmbje e rëndësishme.
Mirëqenia
Gjendja përmirësohet ndjeshëm. Ditët nga e premtja 2 deri të dielën 4 janë veçanërisht pozitive, të ndriçuara nga një Hënë shumë e favorshme. Ditët në vijim janë të rëndësishme dhe vendimtare: viti mbyllet në mënyrë të shkëlqyer dhe do të ketë ende mundësi të mira të paktën deri në qershor.
Shigjetari
Dashuria
Gjithçka që lind tani ose që konfirmohet gjatë kësaj periudhe ka shumë mundësi të ecë përpara me sukses. Çifteve që kanë pasur probleme financiare apo keqkuptime me të afërmit u rekomandohet kujdes, pasi ekziston nevoja për të rishikuar disa zgjedhje të bëra së fundmi. Afrime dhe pajtime janë gjithmonë të mundshme.
Puna
Periudha në vijim paraqitet e favorshme, jo vetëm për ata që dëshirojnë të ndryshojnë punë, por edhe për ata që duhet të përballen me ballafaqime apo diskutime me ortakë dhe bashkëpunëtorë. Nuk do të mungojnë kënaqësitë e vogla: ditët që vijnë priten stimuluese dhe plot energji, me një kulm të veçantë rreth Vitit të Ri, kur qielli do të ofrojë mbështetje të favorshme.
Mirëqenia
Nuk do të ishte keq herë pas here të bësh ndonjë masazh rigjenerues. Gjatë javës vërehet një rikuperim i mirë, por kujdes: të enjten dhe të premten, me Hënën në kundërshti, mund të mbizotërojë një ndjenjë lodhjeje.
Bricjapi
Dashuria
Dashuria mund të rikthehet në qendër të vëmendjes, me shumë planetë që kalojnë në shenjë. Është një periudhë plot interes dhe edhe njohjet e reja duhen favorizuar. E di që je natyrë e kujdesshme, por nëse je beqar prej kohësh, mos prit që gjërat të bien “nga qielli”: duhet të përfshihesh vetë. Periudhë mjaft e rëndësishme edhe për të rikthyer qetësinë në familje. Ata që janë në një lidhje të qëndrueshme mund të vendosin për bashkëjetesë apo një fëmijë në horizont drejt verës. Viti i Ri nis me shenja të mira.
Puna
Përpiqu të marrësh një pauzë nga puna për të rigjeneruar veten. Prej kohësh po lufton me disa ndërlikime dhe duhet të përballesh me një rol të ri kërkues. Nëse ke çështje pune për të çuar përpara, ditët 29 dhe 30 janë më të mirat.
Mirëqenia
Mund të ketë tensione. Pushimi është i domosdoshëm, por jo të gjithë arrijnë të flenë sa do të donin. Për këtë arsye është mirë të shmangësh nxitimin dhe veprimet e pamenduara.
Ujori
Dashuria
Zgjidh me kujdes: dashuria mund të sjellë surpriza në gjysmën e dytë të janarit. Që tani mund të përfitosh nga një situatë astrologjike më e mirë. Dëshira është të punosh më pak dhe t’i kushtosh më shumë hapësirë familjes dhe pasioneve, çka do të thotë se brenda pak javësh do të duhet të marrësh vendime të rëndësishme. Në natën e Vitit të Ri shmang situatat monotone ose shumë kaotike, sepse rrezikon të nervozohesh pa arsye.
Puna
Është i madh dëshiri për të lëvizur në ambiente të ndryshme nga zakonisht. Në parashikimet e përgjithshme kam shpjeguar se Ujori dëshiron të ndryshojë jetën në vitin 2026, ose të paktën këtë shpreson. Do të dëshirosh t’i jetosh festat në mënyrë më intime, pranë njerëzve që të duan. Mos e kufizo kreativitetin që këtë javë zgjohet dhe mund të sjellë përfitime të mëdha dhe ide fituese.
Mirëqenia
E gjithë java lejon një rikuperim të mirë. Megjithatë, është e këshillueshme të mos i shfrytëzosh tej mase forcat, edhe pse në përgjithësi nuk është aspak një periudhë negative. Disa prej jush po tërheqin prej javësh një shqetësim të vogël sezonal.
Peshqit
Dashuria
Është një periudhë që forcon lidhjet më të sinqerta. Viti i Ri nis mirë. Do t’i kesh idetë më të qarta dhe nuk përjashtohet që kjo të ndodhë falë një njohjeje të re. Nëse zemra është e angazhuar prej kohësh, duken të kapërcyera debatet e fillimit të dhjetorit apo disa largësi. Duhet të hapesh ndaj së ardhmes: prano propozime të reja, një cikël i jetës tënde ka përfunduar dhe po hapet rruga drejt së resë. Mos u mbyll në të shkuarën, emocionet janë në horizont.
Puna
Mes angazhimit dhe lodhjes vijnë edhe kënaqësi të mëdha. Me vendosmëri mund t’i kthesh projektet e tua në realitet. Vetëm ditët e enjte dhe të premte janë disi më të zbehta. Megjithatë, po afron një periudhë interesante që premton shumë edhe për rritjen tënde personale dhe profesionale. Mes shkurtit dhe marsit pritet një kënaqësi e bukur.
Mirëqenia
Venusi kalon në një shenjë mike dhe ndikon pozitivisht në formën fizike. Ditët më të bezdisshme janë vetëm ato të fillimit të janarit. Kujdes nga të ftohtit në këtë periudhë, sidomos me Hënën në pozicion të pafavorshëm. Jepi vetes më shumë relaks.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
