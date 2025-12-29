Nis foltorja e PD-së përpara Kryeministrisë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-12-2025, 18:43
TIRANË- Partia Demokratike ka nisur foltoren përpara Kryeministrisë, ku demokratë dhe mbështetës të shumtë të opozitës janë mbledhur. Ndërkohë edhe Kryedemokrati, Sali Berisha ka mbërritur me makinë në vendin ku po mbahet “Foltorja”.
Foltorja vjen një javë pas protestës kombëtare të mbajtur përpara Kryeministrisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd