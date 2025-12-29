Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nis foltorja e PD-së përpara Kryeministrisë
Transmetuar më 29-12-2025, 18:43

TIRANË- Partia Demokratike ka nisur foltoren përpara Kryeministrisë, ku demokratë dhe mbështetës të shumtë të opozitës janë mbledhur. Ndërkohë edhe Kryedemokrati, Sali Berisha ka mbërritur me makinë në vendin ku po mbahet “Foltorja”.

Foltorja vjen një javë pas protestës kombëtare të mbajtur përpara Kryeministrisë.

