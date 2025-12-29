Dalin dy pengesa të mëdha për fundin e luftës në Ukrainë, Zelensky: SHBA ofron 15 vite siguri, Ukraina kërkon 50

Takimi në Florida mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky ka prodhuar lëvizjet e para konkrete për t’i dhënë fund luftës.
Ndërsa Trump thotë se marrëveshja është “95% gati”, pika e nxehtë mbetet kohëzgjatja e mbrojtjes amerikane dhe fati i territoreve të pushtuara.
Garancitë e sigurisë: 15 apo 50 vite?
Uashingtoni i ka ofruar Ukrainës një premtim sigurie për 15 vitet e ardhshme. Megjithatë, Zelensky po kërkon më shumë.
Ai ka deklaruar se me një fqinj si Rusia, paqja nuk është kurrë e sigurt, ndaj kërkon që mbrojtja amerikane të zgjasë 30 deri në 50 vite.
Sipas tij, garancitë duhet të nisin në momentin që firmoset paqja.
Çfarë mbetet pa zgjidhur?
Edhe pse palët thonë se janë shumë afër, dy pengesa të mëdha janë ende në tavolinë:
Territoret: Fati i rajonit të Donbasit mbetet i paqartë. Rusia kërkon tërheqjen totale të trupave ukrainase, ndërsa Ukraina propozon që zona të jetë ekonomike dhe e mbrojtur nga forcat e saj.
Centrali i Zaporizhias: Ky central bërthamor, aktualisht në duart e Rusisë, është një pikë kyçe që Zelensky kërkon ta zgjidhë përpara se të firmosë çdo gjë. Çfarë thotë Trump dhe Kremlini?
Presidenti Trump u shpreh optimist, duke thënë se edhe aleatët europianë do të marrin një barrë të madhe në këtë proces.
Nga ana tjetër, Kremlini ka rënë dakord me vlerësimin e Trump se “paqja është afër”, por mbetet kundër një armëpushimi të përkohshëm që do t’i lejonte Ukrainës të mbante një referendum popullor për marrëveshjen.
Hapat e radhës
Zyrtarët ukrainas pritet të vizitojnë Shtëpinë e Bardhë për të finalizuar detajet në Janar.
Ndërsa muajin tjetër, aleatët europianë do të mblidhen në Francë për të diskutuar rolin e tyre në garancitë e sigurisë.
Ndërkohë që bisedimet vazhdojnë në sallat luksoze të Floridës, në terren lufta nuk ka ndaluar. Gjatë natës, të dyja palët kanë vijuar sulmet me dronë dhe raketa, duke treguar se rruga drejt paqes së premtuar mbetet ende e vështirë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd