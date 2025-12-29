Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Makina del nga rruga në Korçë-Ersekë, një çift të rinjsh në spital
Transmetuar më 29-12-2025, 18:28

Një aksident dramatik ka ndodhur në aksin rrugor Korçë-Ersekë pasditen e sotme, në afërsi të fshatit Kamenicë.

Sipas të dhënave paraprake, mësohet se një mjet ka dalë nga rruga, duke përfunduar në tokë bujqësore.

Brenda mjetit kanë qenë dy persona, një djalë e një vajzë, të cilët u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal për ndihmë mjekësore.

Nga bluzat e bardha në vendngjarje mësohet se çifti ka pësuar tronditje dhe fatmirësisht nuk kanë probleme për jetën apo dëmtime në trup.

Policia po ashtu ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...