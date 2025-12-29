Makina del nga rruga në Korçë-Ersekë, një çift të rinjsh në spital

Një aksident dramatik ka ndodhur në aksin rrugor Korçë-Ersekë pasditen e sotme, në afërsi të fshatit Kamenicë.
Sipas të dhënave paraprake, mësohet se një mjet ka dalë nga rruga, duke përfunduar në tokë bujqësore.
Brenda mjetit kanë qenë dy persona, një djalë e një vajzë, të cilët u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal për ndihmë mjekësore.
Nga bluzat e bardha në vendngjarje mësohet se çifti ka pësuar tronditje dhe fatmirësisht nuk kanë probleme për jetën apo dëmtime në trup.
Policia po ashtu ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
