Humbi vëllain tragjikisht në aksident, Gjesti reagon për herë të parë: Ja kur do i kthehem muzikës?

Këngëtari Gjesti është bërë i "gjallë" në rrjete sociale.
Ai ka reaguar për herë të parë pas ndarjes nga jeta në mënyrë tragjike të vëllait të tij, Elidion Kelmendi.
Gjesti falenderon të gjithë ndjekësit dhe jo vetëm, që i kanë qëndruar afër në periudhën më të vështirë të tij. Gjesti thekson se në Janar të vitit 2026 do t’i rikthehet muzikës, aty ku ai thotë se e ka vendin.
"Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj të jeni mirë. Uë bë kohë që nuk jam parë. Ju falenderoj që më keni qëndruar afër mua dhe familjes time në këtë periudhë të vështirë.
Ka qenë e rëndësishme që këtë kohë të rrija larg rrjeteve sociale, të merresha me veten dhe familjen time. Ju kam pasur në mendje dhe zemër siç më keni pasur ju mua.
Ju uroj vitin e ri të gjithëve. Të keni shëndet, lumturi dhe familje, të tjerat bëhen. Dua t’iu tregoj se në vitin 2026, në Janar i kthehem muzikës, aty ku e kam vendin. Ju dua! Faleminderit shumë!"-shprehet Gjesti në videon e publikuar.
