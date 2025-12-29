Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Qytetarët në Vlorë 4 ditë pa ujë/ Mbërrijnë në Rinas pajisjet nga Turqia për të rregulluar tubacionin
Transmetuar më 29-12-2025, 18:19

VLORË- Qytetarët në Vlorë prej katër ditësh po përballen me mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm. Mësohet se shkak për këtë problem është bërë një defekt teknik në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm.

Në aeroportin e Rinasit kanë mbërritur pajisjet e nevojshme për riparimin e defektit nga Turqia dhe pritet që të transportohen drejt Vlorës për të nisur ndërhyrjen teknike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...