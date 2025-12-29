Të dhënat po ngarkohen...
Qytetarët në Vlorë 4 ditë pa ujë/ Mbërrijnë në Rinas pajisjet nga Turqia për të rregulluar tubacionin
Transmetuar më 29-12-2025, 18:19
VLORË- Qytetarët në Vlorë prej katër ditësh po përballen me mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm. Mësohet se shkak për këtë problem është bërë një defekt teknik në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm.
Në aeroportin e Rinasit kanë mbërritur pajisjet e nevojshme për riparimin e defektit nga Turqia dhe pritet që të transportohen drejt Vlorës për të nisur ndërhyrjen teknike.
