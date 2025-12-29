Përleshje masive mes shqiptarëve dhe maqedonasve/ Policia italiane arreston 11 persona dhe shpall në kërkim 1 të mitur

ITALI- 11 persona u arrestuan dhe një i mitur 17-vjeçar u raportua në arrati, ky është rezultati i një operacioni të policisë italiane, pas një përleshjeje që shpërtheu të dielën në mbrëmje në një bar në San Sisto.
Të gjithë të arrestuarit, të moshës midis 19 dhe 31 vjeç, me origjinë shqiptare, rumune dhe maqedonase, u mbajtën në burgun e Capanne. Ata janë banorë të rinj të Panicale, Piegaro, Passignano sul Trasimeno, Montegabbione dhe Tavernelle. Sipas hetuesve, një grup shqiptarësh dhe një grup maqedonasish u përballën me njëri-tjetrin rreth orës 6:45 pasdite dje në një zonë pushimi në Sant’Andrea delle Fratte, ku ndodhet edhe një bar.
Pesë nga të arrestuarit janë tashmë të njohur për forcat e rendit me precedentë të shumtë kriminalë. Alarmi u dha mbrëmë nga një raport në numrin e emergjencës 112. Oficerët e policisë iu përgjigjën vendit të ngjarjes, duke gjetur një numër të madh njerëzish që po ziheshin dhunshëm. Dy të rinj arritën të shpëtonin shpejt me një makinë, por ndërsa po iknin, ata goditën një nga sulmuesit.
Burri besohet të jetë një burrë 27-vjeçar maqedonas, i cili më vonë u shtrua në spitalin e Perugias me fraktura të shumëfishta në gjymtyrët e poshtme dhe një prognozë 30-ditore. Përforcime nga Policia e Shtetit dhe patrulla të tjera mbërritën menjëherë duke bërë të mundur arrestimin e shumicës së autorëve në flagrancë.
Kërkimi për dy të arratisurit është duke vazhduar. Hetimet fillestare, të kryera përmes deklaratave të dëshmitarëve dhe analizës së pamjeve të kamerave të mbikëqyrjes, kanë lejuar rindërtimin e origjinës së përleshjes, një grindje e shkaktuar nga çështje të parëndësishme, një foto e bërë me një telefon celular, që shpejt u përshkallëzua në një përballje të dhunshme.
Uniformat blu gjetën dhe sekuestruan disa shkopinj, njëri 65 centimetra i gjatë, si dhe karrige dhe tavolina të përdorura në përleshje. Një burrë njëzet e tre vjeç shqiptar u përpoq të fshihte çelësin e ndezjes së makinës brenda një vazoje lulesh, një akt që nuk u mbeti pa u vënë re forcave të rendit, të cilat gjetën gjithashtu një dozë 0.6 gramë kokainë. Të gjithë akuzohen për sulm të rëndë.
