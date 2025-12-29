Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dhimbje e madhe në një familje/ Motër e vëlla gjenden të vdekur në shtëpinë e tyre në Greqi
Transmetuar më 29-12-2025, 17:02

GREQI: Një tragjedi ka ndodhur sot në një fshat të Krya Vrysi, Kalambaka në Greqi. Motër e vëlla u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre. Sipas mediave greke, ata janë një burrë rreth 73 vjeç dhe një grua 65 vjeç. Siç raportohet nga mediat, besohet se vdekja e tyre është shkaktuar nga tymi i një sobe që po përdornin për ngrohje.

Policia menjëherë ka shkuar në vendngjarje për veprimet e nevojshme, ndërsa kanë rrethuar zonën. Shkaqet e sakta të vdekjes së tyre pritet të sqarohen nga ekspertiza mjeko-ligjore që do të pasojë

