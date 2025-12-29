Ankth në Kupën e Afrikës, portieri i Sudanit rrëzohet në tokë pa ndjenja

MAROK – Një moment tronditës ndodhi në minutën e 35-të të ndeshjes midis Guinesë Ekuatoriale dhe Sudanit në Kupën e Kombeve të Afrikës, kur portieri i Sudanit, Monged Elneel, u rrëzua në fushë pa ndjenja gjatë ndeshjes.
Për fat të mirë, pas ndërhyrjes së menjëhershme të stafeve mjekësore të të dyja ekipeve, portieri sudanez u rikuperua dhe u ngrit në këmbë, pa asnjë shenjë për ndonjë gjë serioze.
Ju kujtojmë se ka pasur raste të futbollistëve që janë rrëzuar në fushë, më i dukshmi prej të cilëve është ai i Eriksen në ndeshjen e Danimarkës kundër Finlandës për Euro 2020, i cili më pas konfirmoi probleme me zemrën, për të cilat është dashur ndërhyrje.
