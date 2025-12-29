‘U njohëm në FB, më mori 14 mijë EURO’/ Detaje nga ekstradimi i 42-vjeçares së dënuar me 7 vjet burg për mashtrim

Ishte dënuar me 7 vjet burg për mashtrim, ekstradohet nga Spanja 42-vjeçarja shqiptare.
Marjana Gjona është dënuar nga Gjykata e Pogradecit me 7 vjet burg, për veprën penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda. Ajo akuzohet se ka mashtruar përmes njohjeve në Facebook duke përfituar 14 mijë Euro.
Njoftimi i policisë:
Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar ndërmjet specialistëve të Drejtorisë së Interpolit dhe homologëve të tyre në Spanjë dhe në Gjermani, u finalizuan në kuadër të operacionit “The Ëanted”, procedurat për ekstradimin:
-nga Spanja, në Shqipëri, të shtetases Marjana Gjona, 42 vjeçe, e cila është dënuar në vitin 2019, nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me 7 vjet burgim, për veprën penale “Mashtrimi”, me pasoja të rënda;
-nga Shqipëria, në Gjermani, të shtetasit Metehan Tutuncu, 26 vjeç, i cili është dënuar nga Gjykata e Aschaffenburg, Gjermani, në vitin 2023, me 6 vjet e 6 muaj burgim, për trafikim të lëndëve narkotike.
