Autoboti me gaz përfshihet nga flakët në aksin Elbasan-Peqin

29 Dhjetor, 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur aksin rrugor Elbasan-Peqin, pranë fshatit Pajovë, ku një mjet tip autoboti me gaz është përfshirë nga flakët. Fatmirësisht, nuk ka pasur shpërthim, gjë që do të kishte shkaktuar pasoja shumë të rënda për mjetet e tjera, drejtuesit dhe kalimtarët që po kalonin në këtë aks rrugor.
Zjarrfikësit kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje, duke krijuar një zonë sigurie dhe parandaluar kështu mundësinë e një tragjedie më të madhe. Ndërkohë, shkaqet e përfshirjes nga flakët ende nuk janë të qarta dhe po punohet për zbardhjen e plotë të incidentit.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të mësuar rrethanat që çuan në këtë ngjarje dhe kanë theksuar rëndësinë e respektimit të masave të sigurisë në qarkullimin e mjeteve që transportojnë gaz apo lëndë të rrezikshme.
Ngjarja mbetet nën vëzhgim të autoriteteve dhe qytetarët këshillohen të shmangin kalimin në këtë segment rrugor deri në largimin e rrezikut.
