Berisha: PD e angazhuar në “betejën finale”, përshëndet protestën e qytetarëve të Vlorës

Tiranë, 29 dhjetor 2025 – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se opozita është e angazhuar në atë që e cilësoi si “beteja finale” për largimin e qeverisë nga pushteti, duke përshëndetur njëkohësisht protestën e qytetarëve të Vlorës për mungesën e ujit të pijshëm.
Gjatë një deklarate publike, Berisha vlerësoi reagimin e qytetarëve të Vlorës, duke e cilësuar protestën e tyre si dinjitoze dhe shprehje të angazhimit qytetar kundër asaj që ai e përshkroi si padrejtësi dhe keqmenaxhim institucional. Sipas tij, problematika e furnizimit me ujë nuk është e kufizuar vetëm në Vlorë, por shtrihet në mbarë vendin.
Berisha akuzoi qeverinë për arbitraritet dhe shpërdorim fondesh publike, duke theksuar se, sipas tij, vetëm përmes reagimit qytetar mund të ndryshohet situata aktuale. Ai deklaroi se Partia Demokratike dhe opozita janë të angazhuara për largimin e qeverisë aktuale, të cilën e cilësoi si të korruptuar.
Kreu i PD-së kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit Edi Rama dhe të zëvendëskryeministres Belinda Balluku, duke i akuzuar për përgjegjësi të rënda në menaxhimin e fondeve publike dhe për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas Berishës, veprime të tilla kanë minuar barazinë para ligjit dhe rendin kushtetues.
Në vijim të fjalës së tij, Berisha u ndal edhe te Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), për të cilën ngriti akuza të rënda lidhur me keqmenaxhim fondesh dhe sigurinë e të dhënave shtetërore, duke e konsideruar këtë çështje si një ndër skandalet më të rënda, sipas tij, në historinë e vendit.
Gjithashtu, lideri demokrat pranoi se Partia Demokratike ka pasur mangësi në përfshirjen e diasporës dhe të anëtarëve të programit “Brain Gain” në strukturat drejtuese të partisë. Ai theksoi nevojën për ndryshime statutore që të garantojnë përfaqësim real dhe të qëndrueshëm për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.
Sipas Berishës, ridimensionimi i rolit të diasporës nuk është vetëm në interes të PD-së, por i gjithë shoqërisë shqiptare, duke shtuar se partia duhet të jetë përfaqësuese e të gjithë shqiptarëve, brenda dhe jashtë kufijve të vendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd