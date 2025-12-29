Pësoi arrest kardiak/ Ndërron jetë vëllai binjak i Ema Andreas, ish-basketbollisti i Kombëtares!

Ditët e fundit të këtij viti kanë sjellë një humbje të rëndë për sportin e basketbollit dhe për Dinamon, pasi ish-basketbollisti Enea Andrea ka ndërruar jetë në mënyrë të papritur dhe parakohshme, në moshën 54-vjeçare.
Ngjarja e hidhur ndodhi mëngjesin e sotëm, kur Enea Andrea, i cili ndodhej duke ushtruar në palestër, nuk u kthye më. Rreth shtatë vjet më parë, ai kaloi një problem me zemrën, por pas atij periudhë u rikthye në formën optimale fizike dhe vazhdoi të ushtrohej çdo ditë.
Enea Andrea ishte një emër i njohur për sportin e basketbollit shqiptar, duke luajtur për shumë vite me ekipin e Dinamos dhe duke qenë pjesë e ekipit kombëtar. Pas karrierës si lojtar, ai shquhej për rolin e tij si specialist dhe komentator në transmetimet televizive të basketbollit amerikan NBA, duke u bërë një figurë e njohur edhe në median shqiptare.
Përveç karrierës së tij sportive, Enea ishte gjithashtu vëllai binjak i aktores së njohur shqiptare, Ema Andrea. Lajmi për ndarjen nga jeta të tij ka tronditur jo vetëm familjarët e tij, por edhe të gjithë ata që e njohën si sportist dhe komentator.
