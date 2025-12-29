Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Identifikohet personi që humbi jetën nga shpërthimi në Shkodër
Transmetuar më 29-12-2025, 11:18

Policia ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Shkodër, ku një 55-vjeçar humbi jetën.

Në njoftim, hidhet poshtë varianti se shpërthimi ishte me tritol, duke shpjeguar se në fakt ka shpërthyer paneli i matësave të energjisë elektrike. Ndërkohë, është konfirmuar viktima Hysni Ymeri 55 vjeç, i cili ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 10:10, në lagjen “Manush Alimani”, në hyrjen e një pallati, dyshohet se ka shpërthyer paneli i matësave të energjisë elektrike. Si pasojë u dëmtua një shtetas rreth 55 vjeç, i cili ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për dokumentimin e rrethanave, identifikimin e shtetasit që ka humbur jetën dhe për përcaktimin e shkakut të shpërthimit të matësave elektrikë.

