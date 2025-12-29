Humbi jetën një person! Tritol apo defekt në Shkodër, ja çfarë thotë policia?

SHKODËR- Policia ka reaguar pas shpërthimit në hyrjen e një pallati në Shkodër. Sipas bluve rreth orës 10:10, në lagjen “Manush Alimani”, në hyrjen e një pallati, dyshohet se ka shpërthyer paneli i matësave të energjisë elektrike.
Si pasojë ka humbur jetën një person ende i paidentifikuar, rreth moshës rreth 55 vjeç. Policia po heton më shumë mbi ngjarjen, ndërsa po punohet për identifikimin e viktimës.
Njoftimi i policisë
Shkodër/Informacion paraprak
Rreth orës 10:10, në lagjen “Manush Alimani”, në hyrjen e një pallati, dyshohet se ka shpërthyer paneli i matësave të energjisë elektrike. Si pasojë u dëmtua një shtetas ende i paidentifikuar, rreth 55 vjeç, i cili ka humbur jetën në Spitalin Rajonal Shkodër.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për dokumentimin e rrethanave, identifikimin e shtetasit që ka humbur jetën dhe për përcaktimin e shkakut të shpërthimit të matësave elektrikë
