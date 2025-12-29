Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shpërthen paneli i matësave të energjisë elektrike në Shkodër, humb jetën një person
Transmetuar më 29-12-2025, 10:55

Rreth orës 10:10, në lagjen “Manush Alimani” në Shkodër, në hyrjen e një pallati, dyshohet se ka ndodhur një shpërthim në panelin e matësave të energjisë elektrike.

Si pasojë e shpërthimit, është dëmtuar rëndë një shtetas rreth 55 vjeç, ende i paidentifikuar, i cili është transportuar në Spitalin Rajonal Shkodër, ku fatkeqësisht ka ndërruar jetë.

Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, i cili nën drejtimin e Prokurorisë po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e viktimës dhe përcaktimin e shkakut të shpërthimit.

