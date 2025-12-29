Shëndeti i Michael Schumacher: Miku i tij zbulon kur tifozët e F1 pritet të mësojnë më shumë detaje

Më 29 dhjetor 2013, kampioni legjendar i Formula 1, Michael Schumacher, pësoi dëmtime që ia ndryshuan jetën pas një aksidenti gjatë skijimit, nga i cili vazhdon të rikuperohet edhe sot.
Një mik i afërt i legjendës së Formula 1 citohet sot nga Daily Mirror se kur mund të mësojmë “pak më shumë” rreth gjendjes shëndetësore të shtatë herë kampionit të botës. Megjithatë, ata që shpresojnë të dëgjojnë së shpejti lajme zyrtare për gjendjen e gjermanit duhet të përgatiten për zhgënjim.
Schumacher ka jetuar plotësisht larg syrit publik që nga aksidenti i rëndë më 29 dhjetor 2013. Gjatë 12 viteve të fundit kanë dalë shumë pak detaje për gjendjen dhe kujdesin e tij, pavarësisht interesit të madh publik, kryesisht për shkak të përkushtimit të bashkëshortes së tij, Corinna, për të mbrojtur privatësinë e burrit të saj.
Përtej familjes së ngushtë, vetëm një rreth shumë i vogël personash, të cilëve u besohet plotësisht, janë lejuar ta vizitojnë Schumacher-in dhe të dinë detaje konkrete për kujdesin e tij. Madje edhe disa njerëz që kishin lidhje shumë të afërta me legjendën e F1 para aksidentit janë mbajtur larg prej tij gjatë këtyre viteve. Një shembull është ish-menaxheri i tij, Willi Weber, i cili ka kritikuar hapur vendimin për ta mbajtur në errësirë.
Richard Hopkins është një tjetër person që është përjashtuar, pavarësisht marrëdhënies së tij të mëparshme me Schumacher-in. Ai bënte shpesh pushime kafeje me pilotin, edhe pse punonte për ekipe rivale – veçanërisht McLaren – që nga fillimi i viteve ’90, kur Schumacher u shfaq për herë të parë, deri në vitin 2007, një vit pas tërheqjes së parë të kampionit shtatë herë nga Ferrari.
“Është e vështirë,” i tha Hopkins Mirror Sport për faktin që është lënë në errësirë. “Mendoj se të gjithë ne, dhe kjo është natyra njerëzore, duam të dimë. Do të donim shumë të dinim. Besoj se për disa njerëz, dhe për mua gjithashtu, edhe të mos e dish është në rregull. Fatkeqësisht, ne krijojmë idetë tona, por mund vetëm të imagjinojmë se nuk thuhet shumë sepse ndoshta nuk ka shumë për të thënë.
“Nuk po e shohim sepse ndoshta familja nuk dëshiron që ai të shihet në gjendjen në të cilën ndodhet. Kjo, natyrisht, krijon imazhe dhe ide në mendjen tënde, dhe mendoj se të gjithë kemi përafërsisht të njëjtën ide për gjendjen e tij. Me shumë gjasë nuk jemi shumë larg së vërtetës në supozimet tona për atë se ku ndodhet ai sot.
“Nuk kam folur vërtet me askënd më afër atij rrethi të brendshëm për atë që mendoj. Por besoj se të gjithë mendojmë njësoj. Sigurisht që është pak zhgënjyese të mbahesh në errësirë. Por nuk mendoj se jemi aq në errësirë – mendoj se supozimet tona janë mjaft të sakta për gjendjen e tij aktuale.”
Sipas Hopkins, niveli i interesit për shëndetin e Schumacher-it nuk është aspak i habitshëm. Ai shtoi: “Ka njerëz që ushqehen me sensacionin dhe gjithçka tjetër, dhe ka edhe njerëz të sinqertë që kishin respekt të madh për Michael-in, qoftë brenda paddock-ut apo duke e parë në televizion. Ka kureshtje të vërtetë, por ka dy anë. Megjithatë, mendoj se është në rregull. Ndoshta fakti që pyetjet bëhen vazhdimisht nuk është gjë e keqe. E mban atë të gjallë në kujtesë.”
Besohet se Schumacher jeton kryesisht në shtëpinë e familjes pranë Liqenit të Gjenevës, nën kujdesin e një ekipi mjekësor. Përveç familjes së ngushtë, vetëm disa persona të përzgjedhur lejohen ta vizitojnë. Lista e saktë nuk dihet, por mes atyre që dihet se kanë akses janë ish-drejtuesi i Ferrari-t dhe ish-presidenti i FIA-s, Jean Todt, ish-piloti austriak i F1, Gerhard Berger, dhe ish-gazetarja Sabine Kehm, e cila menaxhon familjen Schumacher.
Dhe Hopkins pret që ky rreth të mbetet i vogël për aq kohë sa Schumacher është gjallë. Ai tha: “Jam i sigurt se ditën kur ai të mos jetë më me ne, ndoshta do të kemi qasje në pak më shumë informacion. Por për sa kohë që ai është me ne, në çfarëdo gjendjeje qoftë, familja po respekton privatësinë e tij. Nuk mendoj se do të ketë ndonjëherë një ditë, sa kohë ai është gjallë, që papritur gjithçka të dalë në dritë. Por ndoshta, kur ai të mos jetë më, do të mësojmë pak më shumë për jetën e tij pas aksidentit.”
