Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pushimet kthehen në tragjedi! Humb jetën një fëmijë 5-vjeçar në një resort skish
Transmetuar më 29-12-2025, 09:16

Një fëmijë 5-vjeçar ka humbur jetën në Japoni pas një aksidenti të ndodhur në një resort skish në rajonin Hokkaido, bëjnë me dije mediat vendase duke cituar autoritetet.

Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së dielës, më 28 dhjetor, në resortin Asarigawa Onsen në qytetin Otaru. Sipas policisë, fëmija po përdorte një shkallë lëvizëse që lidh zonën e parkimit me pistat e skive, kur ndodhi aksidenti.

Shkalla lëvizëse ishte e pajisur me sistem sigurie, por ai nuk funksionoi siç pritej. Pajisja u ndal vetëm pas ndërhyrjes emergjente nga një familjar. Ekipet e shpëtimit ndërhynë menjëherë dhe fëmija u transportua në spital, ku më vonë u konfirmua ndarja e tij nga jeta.

Menaxhmenti i resortit ka shprehur keqardhje për ngjarjen dhe ka deklaruar se do të bashkëpunojë me autoritetet për sqarimin e plotë të rrethanave. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje të rregullave të sigurisë apo neglizhencë teknike.

Hokkaido është një nga destinacionet më të frekuentuara dimërore në Japoni, i vizituar çdo vit nga miliona turistë vendas dhe të huaj.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...