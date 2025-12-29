Ikonë e kinematografisë, anët e errëta të Brigitte Bardot, nga braktisja e fëmijës, pabesia dhe racizmi

Paris- Ajo u kthye në një ikonë globale të sensualitetit dhe lirisë femërore, një figurë që për dekada mishëroi erotizmin, rebelimin dhe thyerjen e tabuve. Brigitte Bardot, e cila u nda nga jeta sot në moshën 91-vjeçare, jetoi një ekzistencë ekstreme: mes adhurimit dhe përbuzjes, dashurisë dhe konfliktit, çlirimit dhe vetëshkatërrimit.
Pas shkëlqimit publik dhe mitit të ndërtuar rreth saj, fshihej një personalitet i mbushur me kontradikta të forta. Bardot ishte një grua që i kushtoi një pjesë të madhe të jetës mbrojtjes së kafshëve, duke u shndërruar në një aktiviste fanatike për të drejtat e tyre. Por në të njëjtën kohë, ajo nuk arriti kurrë të ndërtonte një marrëdhënie nënë–bir me djalin e saj të vetëm, Nicolas, të cilin e përjetoi si një kufizim të dhimbshëm për lirinë dhe identitetin e saj.
Ajo e pranoi publikisht se nuk ishte e përgatitur emocionalisht për mëmësinë, duke e konsideruar veten të papjekur për përgjegjësinë që kërkon rritja e një fëmije. Ky pohim, i rrallë për sinqeritetin e tij brutal, shoqëroi për vite me radhë një raport pothuajse inekzistent me të birin, i cili u thellua në distancë dhe përfundimisht në ndërprerje totale marrëdhëniesh.
Shtatzënia e saj, në kulmin e famës dhe gjatë martesës me aktorin Jacques Charrier, u përjetua si një traumë. Në një kohë kur aborti ishte i ndaluar me ligj, Bardot e pa trupin e saj të ndryshonte në mënyrë që ajo vetë e përshkroi si të padurueshme. Rrëfimet e saj autobiografike mbi këtë periudhë, të mbushura me imazhe tronditëse dhe deklarata të ftohta, shkaktuan reagime të forta publike dhe përfunduan edhe në procese gjyqësore, ku ajo u dënua për dëme morale ndaj djalit dhe ish-bashkëshortit.
Edhe pas lindjes, raporti i saj me fëmijën mbeti i largët. Edhe pse imazhet e saj me foshnjën pushtuan kopertinat e mediave, realiteti ishte krejt tjetër: një nënë emocionale e munguar dhe një fëmijë që gradualisht u rrit jashtë botës së saj. Pas divorcit, kujdestaria e plotë iu kalua babait dhe Bardot u largua përfundimisht nga roli i mëmësisë.
Në jetën sentimentale, ajo ndoqi të njëjtën logjikë ekstreme. Burrat hynin dhe dilnin nga jeta e saj me të njëjtën shpejtësi si rolet që interpretonte në ekran. Për Bardot-in, pasioni ishte kushti i vetëm për të qëndruar; sapo ai shuhej, marrëdhënia përfundonte pa kompromis. Ajo e braktisi kinemanë në kulmin e famës pikërisht për këtë arsye: për të mos u braktisur vetë nga koha dhe nga rënia e dëshirës publike.
Nga martesa me regjisorin Roger Vadim, te lidhjet e zjarrta me Jean-Louis Trintignant, këngëtarin Gilbert Bécaud, e deri te romancat me figura si Alain Delon dhe Serge Gainsbourg, jeta e saj private ishte po aq intensive sa edhe imazhi i saj publik. Gainsbourg madje i kushtoi asaj këngën ikonike “Je t’aime… moi non plus”, por Bardot refuzoi publikimin e versionit të tyre së bashku, nga frika e ekspozimit ndaj bashkëshortit të saj të tretë, industrialistit Günter Sachs.
Faza e fundit e jetës së saj mori një kthesë tjetër, më të errët. Martesa me Bernard d’Ormal, ish-këshilltar i Jean-Marie Le Pen, e afroi Bardot-in me ideologjitë e ekstremit të djathtë. Ajo jo vetëm që i përqafoi këto bindje, por i artikuloi publikisht përmes librave dhe deklaratave të saj, duke u dënuar disa herë nga gjykatat franceze për nxitje të urrejtjes racore.
Mbështetja e saj për Marine Le Pen u justifikua nga vetë Bardot si pasojë e ndjeshmërisë së përbashkët për çështjet e kafshëve, por kjo nuk e zbuti reagimin e ashpër të opinionit publik dhe institucioneve demokratike.
Pas figurës së gruas së lirë, pasionante dhe të pakontrollueshme, fshihej një ankth i vazhdueshëm. Bardot vuajti nga ndjenja e përndjekjes, humbja e privatësisë dhe një zbrazëti e thellë emocionale, që herë pas here shpërthente në sjellje vetëshkatërruese dhe tentativa për vetëvrasje. Ajo e përshkroi famën si një burg pa mure, ku çdo hap, çdo frymëmarrje, kontrollohej nga sytë e të tjerëve.
Brigitte Bardot mbetet një figurë që nuk mund të reduktohet në një përkufizim të vetëm: as heroinë, as anti-heroine. Ajo ishte një simbol i fuqishëm i lirisë, por edhe një shembull i çmimit të rëndë që kjo liri mund të kërkojë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd