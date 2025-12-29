Michael Schumacher edhe sot mbetet më i miri i të gjitha kohërave në Formula 1

Michael Schumacher është një ndër emrat më të mëdhenj në Formula 1, plot shtatë herë kampion bote dhe pa diskutim një personazh që ka bërë revolucion në këtë sport.
Emri i tij lidhet ngushtë me garat me makina me të cilat bëri histori, ndërsa sipas përllogaritjeve është dhe piloti më i paguar.
Racingnews365 ka publikuar listën me fitimet e pilotëve të kampionatit botëror të Formula 1 dhe pasurinë e tyre, ku ajo cka bie në sy është se kryeson Schumacher me 790 milionë dollarë, duke lënë pas dyshen Hamilton-Alonso.
Në karrierën e tij arriti të fitojë 91 gara të Formula 1, një rekord i padiskutueshëm që vetëm Schumacher mund ta arrinte në atë kohë.
Pasi u tërhoq nga sporti, ai pësoi një aksident të rëndë teksa bënte ski në alpet e Francës, ku më pas qëndroi në koma, ndërsa gjendja shëndetësore e mëpasshme është mbajtur sekret nga familjarët.
