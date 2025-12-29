Bie zjarr në një azil pleqsh, humbin jetën 16 persona, lëndohen tre të tjerë

Indonezi- Një zjarr ka rënë në një azil pleqsh në ishullin indonezian Kelibia, i cili ka vrarë gjashtëmbëdhjetë persona dhe ka plagosur tre të tjerë.
"Kemi 16 të vdekur dhe tre të plagosur, që pësuan djegie", tha Jimmy Rotinsoulou, duke iu referuar tragjedisë që ndodhi të dielën në mbrëmje në Manado. Shumë nga viktimat u gjetën në dhomat e tyre, tha ai. "Ishte mbrëmje, kështu që ndoshta shumë të moshuar po pushonin" kur shpërtheu zjarri, shpjegoi ai.
Autoritetet nxorën shpejt 12 persona të gjallë, duke i çuar ata në një spital aty pranë, vuri në dukje gjithashtu Jimmy Rotinsoulou. Mediat e huaja shkruajnë se zjarret vdekjeprurëse nuk janë të rralla në Indonezi, një arkipelag i Azisë Juglindore me më shumë se 17,000 ishuj.
Më herët këtë muaj, një zjarr në një ndërtesë apartamentesh shtatëkatëshe në kryeqytetin Xhakarta la 22 të vdekur. Në vitin 2023, të paktën 12 persona vdiqën në pjesën lindore të vendit pas një shpërthimi në një fabrikë përpunimi nikeli
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd