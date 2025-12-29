Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet në Kosovë/ KQZ publikon përditësimin e fundit, LVV siguron 49.30% të votave, ja si renditen partitë e tjera
Transmetuar më 29-12-2025, 08:03

Prishtinë- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka publikuar përditësimin më të fundit të rezultateve në orën 07:24, ku janë numëruar 900,330 vota nga 1,999,204 gjithsej, ose 45.03% e votave, ndërsa përpunimi i vendvotimeve ka arritur në 99.26%.

Sipas këtij përditësimi, renditja e partive politike është si më poshtë:

-Lëvizja VETËVENDOSJE! kryeson bindshëm me 429,979 vota, që përbëjnë 49.30% të totalit të votave të numëruara. -Partia Demokratike e Kosovës (PDK) renditet e dyta me 183,258 vota ose 21.01%. -Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban vendin e tretë me 118,490 vota, që përfaqësojnë 13.59%. -Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 49,571 vota apo 5.68%. -Lista Serbe (Srpska Lista) ka marrë 41,335 vota, që përkthehen në 4.74%. -NISMA Socialdemokrate ka grumbulluar 14,973 vota, ose 1.72%.

Procesi i numërimit pritet të vazhdojë edhe në orët në vijim, ndërsa rezultatet përfundimtare do të konfirmohen pas përpunimit të plotë të të gjitha votave.

