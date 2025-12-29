Trump dhe Zelensky raportojnë përparim në bisedimet për paqen

Presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaruan se është shënuar përparim i rëndësishëm drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, pas bisedimeve të zhvilluara në Florida. Megjithatë, Trump theksoi se ende mbeten “një ose dy çështje shumë të vështira”, kryesisht të lidhura me territorin.
Të dy udhëheqësit i përshkruan bisedimet si “të shkëlqyera”. Duke folur për gazetarët në Mar-a-Lago, Zelensky tha se është arritur dakordësi për rreth 90% të një plani paqeje me 20 pika, ndërsa Trump deklaroi se garancitë e sigurisë për Ukrainën janë “afër 95%” të realizuara.
Presidenti ukrainas njoftoi se ekipet amerikane dhe ukrainase do të takohen javën e ardhshme për bisedime të mëtejshme, me synimin për t’i dhënë fund luftës gati katërvjeçare të nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022. “Patëm një bisedë thelbësore mbi të gjitha çështjet dhe e vlerësojmë shumë progresin e bërë gjatë javëve të fundit”, shkroi Zelensky në Telegram.
Një nga pikat kryesore të ngërçit mbetet çështja e territorit. Rusia aktualisht kontrollon rreth 20% të territorit të Ukrainës, përfshirë rreth 75% të rajonit të Donetskut dhe pothuajse të gjithë Luhanskun, që së bashku formojnë rajonin e Donbasit. Moska kërkon që Ukraina të tërhiqet nga pjesët e mbetura që ende kontrollon, ndërsa Kievi ka propozuar që zona të shndërrohet në një hapësirë të lirë ekonomike nën kontroll ukrainas.
Trump pranoi se propozimi për ta kthyer Donbasin në një zonë të çmilitarizuar mbetet i pazgjidhur. “Kjo është një çështje shumë e vështirë, por një çështje që do të zgjidhet”, tha ai, duke shtuar se garancitë e sigurisë për Ukrainën janë pothuajse të përfunduara, pa dhënë detaje për përfshirje ushtarake direkte të SHBA-së.
Presidenti amerikan hodhi poshtë për momentin mundësinë e bisedimeve trepalëshe mes SHBA-së, Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se kjo mund të ndodhë “në kohën e duhur”. Ai paralajmëroi gjithashtu se nëse bisedimet dështojnë ose shkojnë “shumë keq”, lufta mund të vazhdojë.
Para takimit me Zelenskyn, Trump zhvilloi një telefonatë me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas këshilltarit të Kremlinit për politikën e jashtme, Yuri Ushakov, Trump dhe Putin diskutuan propozimet e fundit të BE-së dhe Ukrainës, duke rënë dakord se një armëpushim i përkohshëm do ta zgjaste konfliktin.
Nga ana evropiane, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përshëndeti “progresin e mirë” të bisedimeve në Florida dhe theksoi nevojën për “garanci të forta sigurie për Ukrainën që nga dita e parë”. Ndërkohë, Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se aleatët e Ukrainës do të mblidhen në Paris në fillim të janarit për të finalizuar kontributet konkrete në garancitë e sigurisë.
Takimet dhe bisedimet e ardhshme pritet të jenë vendimtare për fatin e procesit të paqes dhe për rolin e SHBA-së dhe Evropës në zgjidhjen e konfliktit.
