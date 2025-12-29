Temperaturat do të bien ndjeshëm, parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 29-12-2025, 07:39
TIRANË- E hëna do të jetë dita më e ftohtë e javës, me kthjellime në paradite dhe vranësira në orët e pasdites e mbrëmjes. Temperaturat do të bien ndjeshëm, nga -6°C deri në 12°C. Era do të fryjë verilindore mbi 35 km/h, me dallgëzim të ulët në brigje
