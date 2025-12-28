Kurti: Për çështjen e presidentit së pari do flas me Vjosa Osmanin pastaj me opozitën

Prishtinë- Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti në konferencë për media komentoi edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Kurti tha se do të bisedojë me opozitën për këtë çështje por theksoi se fillimisht do të bisedojë me presidenten aktuale.
“Së pari të presim certifikimin nga KQZ. Dhe mëpastaj menjëherë e konstituojmë Kuvendin dhe themelojmë qeverinë. Jam i interesuar për bashkëpunim me opozitën për marrëveshjet ndërkombëtare, Plani i Rritjes, marrëveshjet me Bankën Botërore. Bllokadat janë të pamundshme tanimë. Tepër herët të flasim, sonte do të festojmë. Gëzuar vitin e ri 2026," tha Kurti.
