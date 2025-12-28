Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
KQZ në Kosovë shpall rezultatet paraprake të zgjedhjeve. VV rreth 50% të votave, 21% i merr PDK
Transmetuar më 28-12-2025, 22:37

Prishtinë- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura sot. Nga këto rezultate, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 49.79%, apo 421,129 vota.

Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 21.18%, apo 179,158 vota. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 13.77%, apo 116,502 vota.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka marrë 5,74% apo 48,551 vota. Ndwrsa Lista Srpska ka marrë 3,87% apo 32,719 vota dhe NISMA ka marrë 1,72%, apo 14,523 vota.

