KQZ në Kosovë shpall rezultatet paraprake të zgjedhjeve. VV rreth 50% të votave, 21% i merr PDK

Prishtinë- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura sot. Nga këto rezultate, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 49.79%, apo 421,129 vota.
Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 21.18%, apo 179,158 vota. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 13.77%, apo 116,502 vota.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka marrë 5,74% apo 48,551 vota. Ndwrsa Lista Srpska ka marrë 3,87% apo 32,719 vota dhe NISMA ka marrë 1,72%, apo 14,523 vota.
