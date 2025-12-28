Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lumir Abdixhiku pranon humbjen në zgjedhje: Mbaj përgjegjësinë e plotë për rezultatin
Transmetuar më 28-12-2025, 22:30

Prishtinë- Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka deklaruar se merr përgjegjësinë për rezultatin e dobët të arritur në zgjedhjet e fundit parlamentare.

Ndërsa numërimi i votave është drejt fundit, Abdixhiku ka deklaruar se rezultati zgjedhor nuk ka qenë i pritshëm dhe se ai nuk ka arritur ta çojë LDK-në aty ku ka besuar se mund të ishte. Duke theksuar se situata kërkon reflektim dhe diskutim të thellë brenda partisë, ai me përulësi pranon verdiktin e qytetarëve.

“Ne duhet të respektojmë verdiktin e popullit. Nuk kam arritur ta çoj LDK-në aty ku kam besuar se duhet të jetë. Kam ndërtuar ekip me njerëzit më të mirë dhe kemi bërë program, por ky është verdikti i qytetarëve dhe para këtij verdikti përulemi të gjithë". tha ai.

