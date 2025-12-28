Albin Kurti prin në 95% të votave, Vetëvendosja fillon festën

Mbështetësit e Vetëvendosjes festojnë para selisë në Prishtinë
Simpatizantë të shumtë janë mbledhur mbrëmjen e sotme para selisë së Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, ku po festojnë rezultatet paraprake të zgjedhjeve parlamentare.
Atmosfera është shoqëruar me këngë, valle dhe fishekzjarre, ndërsa mbështetësit shprehin entuziazmin për fitoren e shpallur nga rezultatet e deritanishme.
Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me rreth 81% të votave të numëruara, Lëvizja Vetëvendosje e udhëhequr nga Albin Kurti ka siguruar gati 50% të votave në nivel vendi.
KQZ pritet të vijojë përditësimin e rezultateve deri në përmbylljen e plotë të procesit të numërimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon procesimin e rezultateve nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura sot në Kosovë.
Sipas të dhënave të përditësuara në platformën zyrtare të KQZ-së, deri tani janë procesuar 94,64% e kutive të votimit. Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 49,88% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 21,14%. Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) renditet e treta me 13,79%, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka marrë 5,78% të votave.
Pjesëmarrja në zgjedhje, sipas përditësimit të fundit nga KQZ, ka arritur në 44,99% të qytetarëve me të drejtë vote.
Procesi zgjedhor është zhvilluar në gjithsej 948 qendra votimi, me 2.614 vendvotime. Prej tyre, 910 qendra me 2.557 vendvotime janë përdorur për votimin e rregullt, ndërsa 38 qendra me 57 vendvotime kanë shërbyer për votimin me kusht.
Në garë për një vend në Kuvendin e Kosovës kanë qenë gjithsej 1.146 kandidatë për deputetë, të përfaqësuar nga 23 subjekte politike që morën pjesë në këto zgjedhje.
KQZ pritet të vijojë përditësimin e rezultateve deri në përmbylljen e plotë të procesit të numërimit dhe certifikimin zyrtar të zgjedhjeve.
