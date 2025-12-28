Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Numërohen 93% e votave, Albin Kurti kryeson bindshëm
Transmetuar më 28-12-2025, 21:56

Rezultatet preliminare në Kosovë: Vetëvendosje forcë e parë, PDK dhe LDK pasojnë

Rezultatet preliminare të publikuara për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Kosovë tregojnë një fitore të qartë të Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ka dalë forcë e parë me 50,08% të votave, duke grumbulluar gjithsej 408.542 vota.

Në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 20,98% ose 171.111 vota, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban pozitën e tretë me 13,89%, përkatësisht 113.270 vota.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 5,86% të votave, që përkthehet në 47.837 vota, ndërsa Lista Serbe ka marrë 3,58% ose 29.207 vota. Nisma Socialdemokrate ka arritur 1,65% të votave, me gjithsej 13.478 vota.

Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë numëruar 92,65% e vendvotimeve në nivel vendi. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë rreth 42,10%, një nivel relativisht i ulët krahasuar me ciklet e mëparshme zgjedhore.

Procesi i numërimit pritet të përfundojë në orët ose ditët në vijim, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të publikojë rezultatet përfundimtare pas përmbylljes së të gjitha procedurave ligjore.

