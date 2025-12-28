Numërohen 93% e votave, Albin Kurti kryeson bindshëm

Rezultatet preliminare në Kosovë: Vetëvendosje forcë e parë, PDK dhe LDK pasojnë
Rezultatet preliminare të publikuara për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Kosovë tregojnë një fitore të qartë të Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ka dalë forcë e parë me 50,08% të votave, duke grumbulluar gjithsej 408.542 vota.
Në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 20,98% ose 171.111 vota, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban pozitën e tretë me 13,89%, përkatësisht 113.270 vota.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka siguruar 5,86% të votave, që përkthehet në 47.837 vota, ndërsa Lista Serbe ka marrë 3,58% ose 29.207 vota. Nisma Socialdemokrate ka arritur 1,65% të votave, me gjithsej 13.478 vota.
Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë numëruar 92,65% e vendvotimeve në nivel vendi. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë rreth 42,10%, një nivel relativisht i ulët krahasuar me ciklet e mëparshme zgjedhore.
Procesi i numërimit pritet të përfundojë në orët ose ditët në vijim, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të publikojë rezultatet përfundimtare pas përmbylljes së të gjitha procedurave ligjore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd