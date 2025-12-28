Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Haradinaj propozon qeveri me partitë e tjera: AAK e gatshme të bashkëpunojë me PDK-në dhe LDK-në
Transmetuar më 28-12-2025, 21:30

KOSOVË- Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka komentuar rezulatatet preliminare dhe procesin zgjedhor në tërësi. Në një konferencë për shtyp pas mbylljes së vendvotimeve, ai theksoi gatishmërinë e partisë së tij për të bashkëpunuar me partitë opozitare në krijimin e institucioneve të reja.

“AAK nuk ka vënë kushte dhe nuk vendos kushte për opozitën. LDK dhe PDK e kanë një partner dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me ta për t’i dhënë vendit një qeveri”, tha Haradinaj.

