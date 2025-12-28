Numërohen 70% e vendvotimeve në Kosovë, Kurti prin me mbi 50% të votave

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 28-12-2025, 21:13
KOSOVË- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tashmë është duke publikuar rezultatet nga zgjedhjet e parakohshme të mbajtura sot. Deri më tani, nga 73,21% Lëvizja Vetëvendosje është duke prirë me 50,21%.
Më pas, është Partia Demokratike të Kosovës, e cila deri më tani ka 20.36%. Në vendin e tretë është Lidhja Demokratike e Kosovës me 14.15%
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd