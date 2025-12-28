Përplasen dy helikopterë në New Jersey!

SHBA- Një person humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rëndë pasi dy helikopterë u rrëzuan në jug të New Jersey të dielën. Administrata Federale e Aviacionit e përshkroi rrëzimin si një përplasje në ajër mes dy helikopterëve.
Shefi i Policisë së Hammontonit, Kevin Friel tha se, ekipet e shpëtimit iu përgjigjën një raporti për një rrëzim avioni rreth orës 11:25 të mëngjesit të së dielës dhe më pas ekipet e policisë dhe zjarrfikësve shuan flakët që përfshinë një nga helikopterët. Një person u vra dhe një tjetër u transportua në një spital aty pranë me lëndime kërcënuese për jetën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd