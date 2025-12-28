Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen dy helikopterë në New Jersey!
Transmetuar më 28-12-2025, 20:49

SHBA- Një person humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rëndë pasi dy helikopterë u rrëzuan në jug të New Jersey të dielën. Administrata Federale e Aviacionit e përshkroi rrëzimin si një përplasje në ajër mes dy helikopterëve.

Shefi i Policisë së Hammontonit, Kevin Friel tha se, ekipet e shpëtimit iu përgjigjën një raporti për një rrëzim avioni rreth orës 11:25 të mëngjesit të së dielës dhe më pas ekipet e policisë dhe zjarrfikësve shuan flakët që përfshinë një nga helikopterët. Një person u vra dhe një tjetër u transportua në një spital aty pranë me lëndime kërcënuese për jetën.

