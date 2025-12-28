Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Manati të Lezhës, plagoset drejtuesi i automjetit
Transmetuar më 28-12-2025, 20:46

Lezhë, – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e kësaj të diele në fshatin Manati të Lezhës. Sipas burimeve, drejtuesi i një automjeti ka humbur kontrollin mbi mjetin, ka dalë nga rruga dhe më pas është përplasur me forcë me murin rrethues të një banese.

Si pasojë e përplasjes së fortë, i plagosur ka mbetur drejtuesi i automjetit, i cili është transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Ende nuk dihet gjendja e tij shëndetësore.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa pritet edhe ekspertiza teknike për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes.

