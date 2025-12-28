Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zgjedhjet në Kosovë/ Vetëvendosje thellon epërsinë. Kryeson me 48.79 %. PDK forcë e dytë, LDK e treta
Transmetuar më 28-12-2025, 20:41

Pas përfundimit të procesit të votimit për zgjedhjet e parakohhshme parlamentare, në Kosovë, ka nisur edhe procesi i numërimit.

Në bazë të votave të numëruara, sipas KQZ-së, LVV-ja po kryeson me 48,79 qind të votave.

E dyta është PDK-ja me 19,91 për qind, ndjekur nga LDK-ja me 13,85 për qind. Bazuar në këto të dhëna, AAK-ja ka fituar 7,37 për qind të votave.

Komisioni Qendror Zgjedhjeve ka nisur edhe publikimin e rezultateve;

Lëvizja Vetëvendosje (VV) 47,58 % 96,114 Vota

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 19,21% 38,808 Vota

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 13,92 % 28,115 Vota

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 7,74% 15,638 Vota

Lista Srpska 3,93 % – 4,51%9,111 Vota

Nisma Socialdemokrate-NISMA 1,60% 3,236 Vota

