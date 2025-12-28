Zgjedhjet në Kosovë/ Vetëvendosje thellon epërsinë. Kryeson me 48.79 %. PDK forcë e dytë, LDK e treta

Pas përfundimit të procesit të votimit për zgjedhjet e parakohhshme parlamentare, në Kosovë, ka nisur edhe procesi i numërimit.
Në bazë të votave të numëruara, sipas KQZ-së, LVV-ja po kryeson me 48,79 qind të votave.
E dyta është PDK-ja me 19,91 për qind, ndjekur nga LDK-ja me 13,85 për qind. Bazuar në këto të dhëna, AAK-ja ka fituar 7,37 për qind të votave.
Komisioni Qendror Zgjedhjeve ka nisur edhe publikimin e rezultateve;
Lëvizja Vetëvendosje (VV) 47,58 % 96,114 Vota
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) 19,21% 38,808 Vota
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) 13,92 % 28,115 Vota
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 7,74% 15,638 Vota
Lista Srpska 3,93 % – 4,51%9,111 Vota
Nisma Socialdemokrate-NISMA 1,60% 3,236 Vota
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd