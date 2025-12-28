Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zelensky mbërrin në rezidencën e Trump/ Shansi i fundit për bisedimet mbi planin e paqes në Ukrainë
28-12-2025, 20:13

SHBA- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur për takimin e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump në vendpushimin Mar-a-Lago në Florida. Dy presidentët priten të diskutojnë një version të përditësuar të një plani paqeje prej 20 pikash të ndërmjetësuar nga SHBA-t, të cilin Moska ende nuk e ka mbështetur.

Bisedimet vijnë menjëherë pas një sulmi masiv rus ndaj Kievit dhe pasojnë muaj të tërë përpjekjesh diplomatike të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës

