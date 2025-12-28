Zelensky mbërrin në rezidencën e Trump/ Shansi i fundit për bisedimet mbi planin e paqes në Ukrainë

SHBA- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mbërritur për takimin e tij me Presidentin e SHBA-së Donald Trump në vendpushimin Mar-a-Lago në Florida. Dy presidentët priten të diskutojnë një version të përditësuar të një plani paqeje prej 20 pikash të ndërmjetësuar nga SHBA-t, të cilin Moska ende nuk e ka mbështetur.
Bisedimet vijnë menjëherë pas një sulmi masiv rus ndaj Kievit dhe pasojnë muaj të tërë përpjekjesh diplomatike të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd